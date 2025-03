“Kicillof tiene el menor Índice de criminalidad”

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, rechazó los dichos del presidente Javier Milei, quien le pidió la renuncia a Axel Kicillof y afirmó que en la provincia existe “un baño de sangre”. Aseguró que los datos muestran que se registra la menor cantidad de homicidios en hechos de inseguridad de los últimos 25 años.

El funcionario, además, sostuvo que en el sistema penitenciario bonaerense hay 10000 presos desde que asumió Kicillof en 2019, y que también se agregaron miles de plazas carcelarias. Asimismo, calificó de “politiquería barata” los embates de la Nación, y lo adjudicó al año electoral.

“El gobernador Kicillof es el que menos homicidios tiene hasta ahora, la gestión con menor tasa de criminalidad, con más presos en las cárceles, el que más cárceles construyó.

Entonces, dejemos de decir frases hechas. Acepten que están en campaña electoral, acepten que en el New York Time los están acusando de un grave hecho de corrupción y que lo único que hacen es politiquería barata con una tragedia para poder ocultar los graves hechos de corrupción que tienen”, fustigó.

Caso Kim

Tras la conmoción que generó el crimen de Kim Gómez, la nena de 7 años que murió luego de ser arrastrada durante varias cuadras por ladrones menores de edad en La Plata, y otros dos asesinatos en ocasión de robo en el Conurbano, Milei publicó un fuerte mensaje en su cuenta de la red social X, en la que le pidió a Kicillof la renuncia y hasta habló de una posible intervención federal a la Provincia.

"Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta, y usted claramente no puede resolverlo (...), si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la provincia”, planteó Milei.

La respuesta no tardó en llegar: fue el propio Kicillof el que, en una conferencia de prensa, adelantó que denunciará penalmente al mandatario. “Milei tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia con sus autoridades democráticamente electas”, sentenció Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario.

“Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia.... “No sea cobarde, deje el Twitter y se reúna a trabajar con seriedad”, completó.

La dura respuesta de Alonso

Alonso insistió en la defensa de la gestión bonaerense en materia de Seguridad, y dijo que el debate mediático “recrudece en tiempos electorales y la utilización política de este tema, por eso se ven este tipo de agresiones del Presidente, que en vez de poner a disposición las fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la Provincia, pide la renuncia de un gobernador que ganó por más de 20 puntos y que tiene un mandato claro de los votantes. Nos parece que hay límites, incluso hasta en la utilización del Twitter”, apuntó.

Asimismo, recordó que, el año pasado, la ministra Patricia Bullrich dijo que Argentina era el país con menos homicidios de América Latina, “y eso sería imposible si Buenos Aires fuera un baño de sangre”, según el ministro. “Kicillof tiene el menor Índice de criminalidad” como Gobernador, resaltó.

Pero no solo Milei y Bullrich fueron blanco de Alonso, sino que el ministro también apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien afirmó que había una situación muy complicada en el Conurbano. “¿Cuántas plazas carcelarias construyó Macri? Ellos hace 20 años que reclaman ser autónomos, tener su propio servicio penitenciario. La ministra Bullrich dijo en una nota que cada preso de la ciudad de Buenos Aires lo pagamos con los impuestos de las provincias. En la pandemia no se nos escapó ningún preso, y a él se le escapan todos los días. Más allá de las frases grandilocuentes, hay que ver en qué invierte cada uno. Nosotros el año pasado nos sacaron 750 mil millones de pesos. Se suspendieron un montón de programas para combatir la inseguridad, y no se nos escapan los presos. Es demasiado burdo todo, la gente se da cuenta de esto", aseveró Alonso.