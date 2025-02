La Provincia también iría en camino a la suspensión de las PASO

La idea de suspender las Primarias Abiertas bonaerenses, replicando lo que sucedió a nivel nacional, está cada vez más instalada en el mundo político y judicial de la Provincia. Debería darse por una decisión de la Legislatura, donde hay un par de proyectos al respecto, para que avance sobre una modificación de la Ley 14.086. Es un tema político pero también presupuestario.

Según fuentes judiciales, días atrás existió un contacto entre la mano derecha de Axel Kicillof, el ministro de Gobierno Carlos Bianco, y el juez federal con competencia electoral de la Provincia, Alejo Ramos Padilla. Tienen buena relación personal. En esa charla, el magistrado planteó que sin una asistencia financiera concreta de la Nación para solventar las PASO provinciales, la Justicia electoral bonaerense no estaría en condiciones operativas y presupuestarias para cargarse al hombro el operativo.

Hablamos de la Junta Electoral de la Provincia, que está integrada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Provincial, el titular del Tribunal de Cuentas y las cabezas de tres Cámaras de Apelaciones. Básicamente organiza la parte provincial de las elecciones.

Desligado de las Primarias nacionales, por lo que se sabe hasta ahora el gobierno de Javier Milei no está interesado en cerrar ningún tipo de convenio de asistencia para que Buenos Aires pueda concretar las PASO fijadas por ley en territorio bonaerense. No se opondría públicamente a que se realicen, aún cuando La libertad Avanza como partido preferiría que no se hagan, pero no piensa financiarla. “Tampoco lo hacen con otros distritos”, aclaran fuentes libertarias. Sus legisladores provinciales, por supuesto, votarían a favor de voltearlas.

Kicillof viene manejando su gestión con el presupuesto prorrogado, en el que no se contempla ese tipo de erogación: sólo están los gastos generales ordinarios de la Junta. De hecho, el mandatario tiene que hacer malabares en otros rubros teniendo en cuenta el recorte de fondos nacionales que viene sufriendo desde 2024, luego de disfrutar de cuatro años de la billetera generosa del último gobierno nacional kirchnerista, el de los dos Fernández, que se cortó cuando asumió Milei con su lógica de la motosierra.

Así, para decirlo en criollo, la Provincia no tendría plata para financiar las PASO, que supone una logística como la de cualquier elección. Este dato seguramente se pondrá sobre la mesa de negociaciones cuando en la Legislatura se debata si se bajan o no esos comicios.

Consultadas fuentes del Ejecutivo provincial sobre el tema, prefirieron la máxima prudencia y hasta la obviedad: “Es un tema que debe decidir el Legislativo”.

Otra cosa es el desdoblamiento electoral que estarían pensando los kicillofistas. Esto es: que primero se voten los cargos provinciales y locales (legisladores, concejales, etc) y luego los nacionales, en este último caso en octubre como ya está planteado. Esa elección separada podría hacerse en junio, en julio antes de las vacaciones de invierno o en agosto como plazo máximo. La fecha, en cierto sentido, también está atada a si hay o no Primarias bonaerenses. Es un comicio que se hará con el viejo sistema de boleta sábana y no con la Boleta Única de Papel (BUP), que sí se aplicaría para las postulaciones nacionales (Diputados en este turno).

Como todo lo que sucede en la vida política del peronismo bonaerense en el último tiempo, estos temas electorales están atados a la dinámica de la relación entre Axel y Cristina Kirchner, quien según fuentes de su sector preferiría que se vote todo el mismo día.

Breve historia: en diciembre del año pasado, Ramos Padilla elevó un informe a las autoridades nacionales y provinciales evaluando que lo mejor sería realizar el comicio para cargos nacionales y provinciales en la misma jornada y con el mismo sistema electoral: la BUP. Lo que se denomina simultaneidad. Ya en ese momento el magistrado sentenció que el desdoblamiento era un escenario más complejo y costoso desde el punto de vista de la implementación.

Ramos Padilla también advirtió que con el desdoblamiento “si la Honorable Junta Electoral de la Provincia solicitara colaboración del personal de este Juzgado, ésta se vería necesariamente limitada, ya que los recursos de este Tribunal deberán destinarse principalmente a la organización de la elección nacional”. De hecho el juez llegó a recomendar que no se derogaran las PASO nacionales así el electorado podría ese día hacer su primera experiencia con la BUP y que no sea la general de octubre el escenario de prueba de la misma.

Luego de eso, pasaron cosas. Una: la Provincia nunca adoptó la BUP. Dos: el Congreso nacional suspendió las PASO nacionales en todo el país, al menos por este año. Tres: como ya contó este diario, en enero el gobierno provincial hizo un simulacro de elección concurrente -votar el mismo día cargos provinciales y nacionales con los dos tipos de boleta- y fue un desastre. Los tiempos de votación se extendieron muchísimo y quedó claro que si eso pasara el día del comicio real, muchos electores no podrían votar antes del cierre de la jornada. Esto es un argumento crucial para justificar la idea del desdoblamiento, una decisión que Kicillof puede tomar por decreto y que, al menos en el peronismo, ya se da por hecho.

Porque, además, hay otro punto. El desdoblamiento para elegir sólo los cargos provinciales y locales también supone un gasto para la Provincia, que ya no podría colgarse del operativo liderado por la Nación, como ha sucedido hasta ahora. Pero, a diferencia de la realización de las PASO, eso no sería tanto problema financiero para el gobierno de Axel porque la administración mileísta sí estaría dispuesta a firmar un convenio de asistencia para asegurar que no haya problemas en realizar esas elecciones antes de las nacionales. Que son las que verdaderamente le importan a la Casa Rosada y en la que jugará fuerte para mejorar su representación en el Congreso. En este sentido, hay líneas tendidas entre Balcarce 50 y el palacio de la calle 6, aquí en La Plata.