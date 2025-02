Proyecto para habilitar las reelecciones

Un total de 82 jefes comunales de la provincia de Buenos Aires quedarán inhabilitados para buscar la reelección en 2027 si no se modifica la ley que limita a dos los mandatos consecutivos para los cargos electivos. Aunque el debate para levantar esta restricción no avanzó en las negociaciones del mes de diciembre, diversos sectores aún mantienen la esperanza de que se pueda reabrir la discusión. De ese total, 52 pertenecen a Unión por la Patria (UP), 8 al PRO, 17 a la Unión Cívica Radical (UCR), 1 a La Libertad Avanza (LLA) y 4 son vecinalistas.

La eliminación de la restricción para la reelección indefinida de intendentes, diputados, senadores, concejales y consejeros escolares en la Provincia no logró avanzar en el marco de la reciente negociación del Presupuesto y la Ley Impositiva. Sin embargo, algunos jefes comunales no descartan reanudar el debate en los próximos meses.

“Se discutió la posibilidad, pero no se terminó de avanzar. Hay tiempo. Apostamos a que este año se pueda dar la discusión porque nos conviene a todos”, reconoce un intendente que, a la vez, sostiene que el proyecto debería provenir del Poder Ejecutivo bonaerense. En el gobierno de Axel Kicillof acompañan la movida, pero consideran que la iniciativa debe surgir de la propia Legislatura.

El tema surgió en la reunión que el martes tuvo Axel Kicillof con más de 30 intendentes en la ciudad de Villa Gesell, donde los jefes municipales pidieron desdoblar los comicios locales, hecho que tensa más la relación entre el Gobernador y Cristina Kirchner, quien prefiere unificar fechas. En la localidad balnearia también se acordó que el tema reelecciones indefinidas se va a resolver desde la Legislatura. La vicegobernadora Verónica Magario exclamó en el cónclave: "No jodan más con que Kicillof mande un proyecto, hagámoslo nosotros desde el Parlamento. Tras esa arenga, ya están trabajando en el texto y una vez pulido se pondrán al frente los propios intendentes.

Cada cual, atiende su juego

La ley 14.836 fue votada durante el gobierno de María Eugenia Vidal, como parte de un acuerdo legislativo entre el PRO y el Frente Renovador. En su artículo primero establece que los jefes comunales pueden ser reelectos sólo una vez, y deben esperar un período para volver a competir. Pero una reforma votada en 2021, a través de la ley 15.315, corrió los mandatos que se debían considerar como el primero de los dos posibles, con lo que más de 90 intendentes consiguieron el derecho a buscar una reelección más.

Un eventual proyecto para modificar la ley requerirá de un consenso político. El bloque de Unión por la Patria posee en Diputados 37 miembros, de los cuales 10 son del Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa. Ese sector mantiene su postura en contra de modificar la norma, pero un legislador del sector –el presidente del Cuerpo, Alexis Guerrera- aclaró que “si hay número, el massismo no va a ser un obstáculo para su tratamiento, ni una piedra en el camino”.

No obstante, quienes impulsan la reforma de la norma apuntan a obtener acompañamiento en alguna de las bancadas de la UCR dado que muchos de los intendentes del centenario partido son proclives a echar por tierra la ley vigente.

En un año electoral cargado de incertidumbres, en los que aún debe resolverse si se desdoblarán o no los comicios locales respecto de los nacionales y qué sistema de boleta se adoptará, los intendentes y legisladores afectados por la limitación de mandatos aguardan el momento oportuno para reavivar el debate. Su capacidad para maniobrar en esas aguas turbulentas podría ser crucial para definir su futuro político.

Quiénes no podrían reelegir

¿Qué ocurriría si no se elimina ni modifica la Ley actual? En la Cuarta Sección, de la que forman parte 19 distritos del noroeste provincial, Pablo Zurro, de Pehuajó (UP), completará cinco períodos, mientras que Germán Lago, de Alberti (UP), alcanzará tres mandatos. También lo harán Érica Revilla, de General Arenales (UCR); Franco Flexas, de General Viamonte (UCR); Salvador Serenal, de Lincoln (UCR); y Pablo Petrecca, de Junín (PRO) y Guillermo Britos, de Chivilcoy (Vecinalismo). Por su parte, María Celia Giannini, de Carlos Tejedor (UP); Alfredo Zavatarelli, de General Pinto (UP); Ignacio Pugnaloni, de Hipólito Yrigoyen (UP); y Carlos Ferraris, de Leandro N. Alem (UP), cerrarán su segundo mandato.