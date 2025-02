Anuncian el aumento salarial

El Gobierno bonaerense no presentó a los gremios una propuesta de aumento salarial, pero anticipó los lineamientos de la oferta que se concretaría la semana que se inicia, cuando se reanude la paritaria.

Según trascendió en fuentes sindicales, la idea oficial es reconocer el porcentaje de la inflación de enero que dará a conocer en los próximos días el INDEC más un plus para febrero. Ese combo constituiría la oferta con la que la administración de Axel Kicillof buscará despejar de conflictos el inicio de las clases.

El encuentro que se desarrolló en el Ministerio de Trabajo dejó expuestos otros lineamientos que va a seguir la Provincia. El primero, que dio por cerrada la negociación correspondiente al año pasado pese al reclamo de algunos sindicatos de establecer una mejora para el último mes de 2024 cuando no hubo aumento.

El Gobierno bonaerense aseguró que la difícil situación financiera por la que atraviesa le impide otorgar un aumento retroactivo. Tanto es así, que la mejora correspondiente a al primer bimestre del año tampoco será retroactiva. Esto es, habrá una suma que se pagará en los primeros días de marzo.

Sí trascendió que, como viene siendo habitual, el aumento impactará sobre los sueldos básicos, de manera que replicará para antigüedad y otras bonificaciones y, además, alcanzará a los jubilados.

En el caso de los empleados de la ley 10.430, se convino avanzar en dos cuestiones más allá de lo estrictamente salarial. La primera, discutir una nueva carrera administrativa, la otra, estudiar el pago de una bonificación para el agrupamiento Profesional.

Respecto de este último punto, trascendió que existe una fuerte diferencia entre lo que pagan otras provincias a los profesionales en relación a lo que perciben en el principal distrito del país. De ahí la idea que surgió de establecer el pago de algún tipo de bonificación para compensar ese desfase.

“Solicitamos que el Ejecutivo contemple la actual crisis económica y presente a la brevedad una propuesta salarial que permita iniciar un proceso de recuperación del salario y el cobro inmediato de todos los docentes en actividad y jubilados. Requerimos, además, que en la conformación de la propuesta la base de cálculo sea la de enero 2025”, señalaron por su parte desde el Frente de Unidad Docente.

Como se especulaba, la Provincia no llevó una oferta concreta de aumento, pero se comprometió a redondearla para la próxima paritaria que se desarrollará la semana que se inicia. Pero en ese contexto, advirtió sobre una situación financiera complicada por el recorte total de las transferencias no automáticas desde la Nación, situación que se agravó por el hecho de que la Legislatura no aprobara a fin de año el Presupuesto 2025 y la ley Impositiva.

El hecho de tener que postergar el vencimiento de impuestos para marzo, implicará que la Provincia deje de recaudar en el primer trimestre del año alrededor de 40 mil millones de pesos. A este cuadro se suma que en marzo la gestión de Kicillof deberá hacer frente al pago de unos 270 millones de dólares para atender compromisos con bonistas extranjeros.