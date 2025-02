Axel Kicillof dijo que el Gobierno "Quiere hacer campaña con la inseguridad"

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha lanzado una fuerte crítica hacia Javier Milei, cuestionando sus políticas de estado y la constante acusación que el oficialismo realiza en relación a los recientes crímenes y hechos de inseguridad que han tenido lugar en el Gran Buenos Aires.

"Creo que se adelantó la campaña electoral. Es un año difícil porque no sabemos si hay PASO, no hay PASO. Ha hecho un desastre Milei con el tema electoral. No sorprende porque se la pasan tirando golpes bajos todo el tiempo", afirmó Kicillof en una entrevista con el periodista Gustavo Sylvestre.

El gobernador también subrayó la importancia de mantener el respeto por las víctimas, indicando que "hay que tener respeto por las víctimas. Ellos se llenan la boca hablando y quieren hacer campaña con la inseguridad. Nosotros debemos seguir trabajando con seriedad profesional y con mucha inversión, pero esto es una especie de carancheo político". Además, Kicillof enfatizó: "Ellos (por el Gobierno Nacional) dicen baño de sangre, pero la realidad es que tenemos que hacernos cargo de todo lo que abandonan. Milei tiene que hacerse cargo de sus responsabilidades y si quiere colaborar que le devuelva la plata que le quitó a la Provincia. Pero siempre se desentienden del problema".

En medio de un día agitado, tras la confirmación de que Argentina abandonará la Organización Mundial de la Salud (OMS), Kicillof destacó que Milei "está viendo qué le sirve a él para fortalecerse él y a su fuerza política".

Finalmente, el gobernador concluyó: "Tiran barbaridades como bombas de humo. Quieren ocultar que la plata no alcanza".