El baldío más caro del mundo: dos torres de lujo estaban declaradas en ARBA como terreno sin construir

En un operativo de fiscalización en Tigre, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó una grave irregularidad tributaria en dos torres de lujo del exclusivo complejo Remeros Beach. A pesar de contar con 30.000 metros cuadrados construidos, estos edificios seguían tributando como terrenos baldíos, evadiendo el pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente.

Las construcciones corresponden a los edificios Sky One y Sky Two, desarrollos de alta gama con terrazas panorámicas, piscinas climatizadas, gimnasio de última generación y seguridad privada 24 horas. A pesar de que las unidades alcanzan un valor de U$S 4.000 por metro cuadrado, sus propietarios continuaban abonando impuestos como si las torres no existieran.

El titular de ARBA, Cristian Girard, advirtió sobre el impacto de esta evasión en las finanzas públicas: “Cuando quienes tienen mayor capacidad económica no pagan lo que les corresponde, se agrava la crisis social y se perjudica a quienes más lo necesitan”.

Además, Girard apuntó contra los desarrolladores del proyecto: "No podemos permitir que emprendimientos de este nivel sigan tributando como terrenos baldíos. Vamos a profundizar los controles para que los evasores cumplan como el resto de los bonaerenses que pagan sus impuestos al día”.

Desde el inicio del año, ARBA lleva adelante operativos en zonas residenciales de alto valor como Pinamar, Mar del Plata, Mar de las Pampas, Tigre y San Fernando. En 2025, ya se regularizaron más de 280.000 metros cuadrados que no tributaban correctamente.