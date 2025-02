"Me repugna verlo lucrar políticamente"

El asesinato del repartidor Lucas Aguilar, quien defendió a un vendedor ambulante de que lo roben, paralizó no solo a los vecinos de Moreno sino también a los de todo el país al enterarse cómo fue la secuencia. A tal punto que la noticia llegó a Casa Rosada y hubo expresión por parte de Javier Milei, quien acusó a Axel Kicillof de un gobierno con "desidia, inoperancia y garantismo" y que por eso la Provincia "está sufriendo una catastrófica ola de inseguridad que está terminando en un baño de sangre para la gente común".

Ante esto, el Gobernador no se quedó de brazos cruzados y respondió con crudeza, muy duro y sin vueltas a Javier Milei. "Presidente: usted tiene derecho a hacer campaña electoral pero no a hacer marketing con el dolor y la tragedia", comenzó indicando Kicillof en X, en la misma vía que Milei. "Desde que asumió como primer mandatario, decidió desertar de las obligaciones que le impone nuestra Constitución. En nombre del ajuste salvaje que está realizando, está pulverizando los ingresos, la producción y el trabajo nacional agravando así -y con sus agresiones, descalificaciones e insultos- la violencia social", continuó.

"Saludo que ahora el tema empiece a preocuparlo", sostuvo, a horas de lo que fue el trágico final del repartidor de Moreno. "Si realmente quiere colaborar con nuestra provincia podría empezar por devolver los 749 mil millones de pesos del Fondo de Seguridad de los que se apropió ilegalmente, respaldando así los esfuerzos que estamos haciendo para proteger a los bonaerenses en condiciones muy complejas", puntualizó, con datos concretos.

"Y si quiere discutir con seriedad, responsabilidad y sin oportunismos las estrategias de seguridad", amplió, "lo invito a mi despacho o espero su invitación. Por una vez actúe como Presidente de todos los argentinos; no todo vale por un voto. La motosierra no lleva paz a los hogares. Hay que cuidar al pueblo sin caer en demagogias baratas salidas de la imaginación de su consultor estrella", soltó. Y cerró: "Por último, en lo personal, me repugna verlo lucrar políticamente con la muerte de un bonaerense, de un ciudadano argentino".