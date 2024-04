La fórmula del acuerdo para ocupar vacantes en la Corte

Axel Kicillof tiene resuelto avanzar con la cobertura de vacantes en la Suprema Corte. De los cuatro sillones vacíos que se generarán desde el 1 de junio con la jubilación de Luis Genoud, el Gobernador buscará avanzar con dos pliegos.

Según trascendió en distintas fuentes, arrancaron los primeros sondeos con la oposición en busca de llegar a algún entendimiento. El Gobierno bonaerense está dispuesto a ceder una de las vacantes a la UCR, pero en el trámite legislativo pretendería cubrir otro espacio vacío estratégico: la Subprocuración, que desde hace tiempo quedó sin dueño tras el retiro de Juan Ángel de Oliveira.

No se trata de un movimiento menor. Desde que asumió, Kicillof puso en la mira a Julio Conte Grand, el Procurador que llegó al cargo en el gobierno de María Eugenia Vidal. Los intentos para desplazarlo no pasaron de las declaraciones filosas contra el funcionario y alguna que otra arremetida y amague de juicio político que naufragó por falta de número para imponerlo. Ahora, la idea de nombrar a su segundo atado a la cobertura de las dos vacantes en la Corte parece empezar a marchar. Un Subprocurador, claro, alineado al oficialismo.

Respecto de la integración de la Corte, los primeros sondeos ya se produjeron. La idea oficial pasaría por ofrecerle un acuerdo al radicalismo para que sugiera un nombre para una de las vacantes que se cubrirán.

Los radicales no la tienen fácil: deben sintetizar un candidato en medio de la interna que atraviesa el partido en la Provincia. El nombre que siempre sonó por el lado del centenario partido es el de Marina Sánchez Herrero, ex integrante del Consejo de la Magistratura y actual concejal de Mar del Plata.

Sánchez Herrero es la esposa del senador nacional y presidente del Comité Provincia de la UCR, Maximiliano Abad. En sectores del radicalismo señalan que ese nombre habría perdido peso en los últimos tiempos y abren el abanico de postulantes hacia otros candidatos.

Uno de los que se menciona por estos días es Carlos Balbín, ex procurador del Tesoro durante parte del gobierno de Mauricio Macri. No es el único. También se habla del decano de la Facultad de Derecho de La Plata, Miguel Berri, ex concejal y profesor de Derecho Constitucional.

Hay un tercer posible candidato que podría promover el radicalismo, de acuerdo a lo que se deja trascender en el partido. Se trata de Miguel Piedecasas, actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Del lado de la oposición, el PRO también reclama su lugar. Pero desde el Gobierno se puso proa hacia un cierre con los radicales.

Por el lado del oficialismo, el nombre que más se menciona sigue siendo el de Marina Herrera, una abogada de Familia cercana a Cristina Kirchner y hermana de la bailarina Paloma Herrera. Kicillof está convencido de que una de las dos candidatas a la Corte tiene que ser mujer.

A partir del 1 de junio con la renuncia de Genoud, el máximo tribunal bonaerense quedará integrado por Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan. Y para poder funcionar, deberá convocar en forma permanente a la presidenta del Tribunal de Casación, Florencia Budiño.

De ahí la premura de avanzar con la aprobación de al menos dos pliegos, uno promovido por el oficialismo y otro por la oposición. Allí se colaría el cargo del Subprocurador. En eso ya se está trabajando.

