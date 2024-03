“Haremos asambleas para concientizar al productor de no pagar”, amenazó Del Solar Dorrego

Desde hace más de un mes, en la provincia de Buenos Aires los productores se vienen quejando de que la suba del Inmobiliario Rural que ronda el 200% tras lo aprobado el año pasado en la Legislatura provincial, pero en realidad hablan de casos del 500%. En las últimas semanas hubo diversas asambleas de productores y el viernes habrá una movilización en Azul organizada por autoconvocados a la que se sumaron rurales del norte provincial.

En ese contexto, Democracia dialogó con Alberto Del Solar Dorrego, presidente de la Sociedad Rural de Rojas, quien contó que el campo “todavía está sufriendo las consecuencias de 3 años de seca”. También dio su postura sobre el aumento del 200% para las partidas del Impuesto Inmobiliario Rural y lo que se viene en estos días.

- ¿Qué es lo que reclama el sector rural?

- Las boletas de impuestos que nos llegaron superan ampliamente el 200%, alcanzando en algunos casos hasta al 500%, porque hubo una trampa. Lo que se hizo fue aumentar la base imponible y quitar los beneficios de buen contribuyente, que era el 15%, y el beneficio para aquellos que pagaban a través del débito bancario (un 5%). Hemos comprobado con boletas de productores de distintas zonas, que casi todos superan el 350%. La Provincia hizo una trampa ante la desesperación de fondos que tiene, porque se acabó la fiesta de recibir dinero permanentemente de la Nación. Están con casi un 25% menos de ingresos. Entonces, de alguna manera, tenían que ir a que el contribuyente en general, no solamente el del campo, pagara esta fiesta que siguen haciendo.

- ¿Puede decirse que el problema no es netamente económico, sino también político?

- Correcto. Uno es el tema netamente económico de las partidas, y por otro lado hay un tema político también, en el cual nosotros vemos que la provincia de Buenos Aires no está bajando el gasto público, lo cual la va a llevar a un colapso directamente.

En la última asamblea hablamos de no pagar impuestos, tanto y cuanto se vea si hay algún tipo de solución. También encontrar las alternativas legales para hacer presentaciones judiciales por el tema de excesivo aumento y hacer asambleas en distintos lugares para concientizar al productor de no pagar y esperar a que se resuelva de forma legal, o sea, judicialmente.

“Casi todas las boletas del Inmobiliario Rural llegaron con aumentos del 350%”.

- Esta semana se reúnen en Azul…

- Si, el 5 de abril vamos a estar en la plaza de Azul, a las 13, y realizaremos una asamblea multitudinaria. Ya hay 180 productores autoconvocados que dijeron que van a ir, y ahí se verá un poco cuáles son las acciones a seguir.

- ¿Sienten el respaldo de diputados y senadores?

- Muchos de los que forman la legislatura de la Provincia de Buenos Aires generalmente son ex intendentes, personas que tienen que ver con el interior productivo, que somos nosotros. Pero muchos de las personas que nos representan o que han ganado las elecciones para estar allí evidentemente no ayudan y no entienden la realidad de nuestros pueblos. Esto directamente es con referencia al diputado que tenemos por nuestro distrito de Rojas (por Claudio Rossi).

- En una entrevista que Democracia le realizó a Cristian Girard, titular de Arba, nos dijo que el 99% de los productores tuvieron un aumento del 200%, que no hay un impuestazo y que todos lo pueden pagar...

- Como primera medida, hay que ver el currículum y dónde estuvo antes el señor Girard. Es una persona que ha estado en la joda permanentemente, como muchos políticos que tenemos en la Argentina. Y además directamente miente, porque hay productores que el año pasado estaban pagando 220 mil pesos y ahora tienen que abonar 760 mil pesos en la primera cuota. Y quiero ver quién la paga en un momento dado que todavía no la estamos cosechando. Girard tiene una línea que tiene que ver con el fracaso argentino de todo lo que fue el gobierno K. Es un empleado sin poder de decisión. El kirchnerismo miente, es su forma de hacer política.

- Para el gobierno provincial no hay una rebelión fiscal…

- En estos momentos el gobernador está seriamente preocupado por la falta de fondos para mantener la estructura de gastos de la provincia de Buenos Aires.

Vamos a suponer que estamos en otro escenario en el cual la provincia te pide un esfuerzo mayor porque realmente están encauzando a la Provincia de otra manera, que hay seguridad, que los patrulleros existen, que los caminos rurales y las rutas están bien y que el conurbano no se inunda. Esa sería otro panorama en el cual estaríamos dispuestos a hacer el esfuerzo, pero la Provincia es un desastre. Es la que está más atrasada en todo aspecto. Y cuando hablan de la inseguridad de Rosario hay que pensar lo que es la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. En el conurbano matan a una persona todos los días.

“Estamos buscando alternativas para hacer presentaciones judiciales por el excesivo aumento”.

- En esto que usted decía, que el problema tiene dos aristas, uno económico y otro político, también coincide con lo que piensa el gobierno provincial, el cual acusa a La Libertad Avanza de estar detrás de la protesta rural…

- La Libertad Avanza y otros partidos. Lo que pasa es que en estos momentos la única oposición que vemos ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires es La Libertad Avanza. El radicalismo en general tiene la misma concepción ideológica que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque apoya las medidas de Kicillof.

- ¿Considera que el campo una vez más tiene que aportar más para que los números cierren?

- La joda la pagan todos los contribuyentes de la Provincia. Y lo peor es que la paga el contribuyente del interior profundo, donde los estados de las rutas son deplorables, los patrulleros no funcionan y la salud es muy pobre. El gobierno está buscando la manera de salir de este barco que hace agua por todos lados, pero el que hizo los agujeros y el que lo está tratando de hundirlo son los 20 años de un gobierno nefasto. Así que claro. Desde mi punto de vista, La Libertad Avanza está apoyando al campo con aliados muy fuertes. De todas maneras, no he visto al intendente (por Román Bouvier), salir a defender a la gente en general. Rojas está quedando sin movimiento económico gracias a todas estas cosas.

El radicalismo toda la vida ha sido oposición al peronismo, pero llegado el momento que tienen que votar una ley de un aumento que sabían que iba a haber una trampa, votan a favor.