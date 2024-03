“Los migrantes deben tener los mismos derechos que un bonaerense”, aseguró Herrán Castagneto

La subsecretaria de Políticas Poblacionales de la provincia de Buenos Aires, Ana Herrán Castagneto, brindó una entrevista a Democracia en la cual explicó el trabajo que realizan desde el área que conduce. El objetivo es asegurar los derechos de migrantes en la provincia mediante programas e iniciativas, aunque la incertidumbre sobre los cambios políticos podría afectar su labor.

En cuanto a lo político, criticó la falta de conexión con la realidad de muchos actores, cuestionando la autenticidad de sus ideales y acciones así como la manipulación de la imagen pública.

-La Subsecretaría que lidera tiene apenas unos años de actividad…

-Durante el 2021 y 2022 empezamos a dedicarnos mucho a trabajar los padrones electorales de distintos distritos de toda la provincia, porque estaban desactualizados en cuanto a la cantidad de personas migrantes empadronadas y a los lugares donde votaban. Es decir, todo lo que se ha cambiado, como domicilio y demás. Y consideramos que como migrantes tenemos los mismos derechos que el que habita el suelo de la provincia de Buenos Aires. Queremos que sean ciudadanos de la provincia porque, si nos eligen para vivir, es un orgullo y deben tener los mismos derechos que tenemos todos.

A raíz de eso creamos un par de programas. Uno es el Consejo Poblacional Municipal de Migraciones, que es un ente totalmente ad honorem, que se compone del municipio, concejales, las distintas figuras públicas, cooperadoras de escuelas, colegios, cualquier órgano, tanto público como privado, que quiera participar en este Consejo.

-¿Cuál es la meta u objetivo del Consejo Municipal de Migrantes?

-Tenemos la convicción de hacer propuestas para beneficio de la comunidad migrante. Nosotros hacemos convenios con los municipios y les podemos bajar información, ya que los consejos los manejan directamente cadamunicipio.

A su vez, estamos articulando tareas con programas como Puentes, el cual genera lugares físicos para hacer diplomaturas con convenios con distintas universidades. De acuerdo a las necesidades de cada localidad se pueden hacer diplomaturas con dicho programa con un convenio con la universidad, municipio y provincia.

-Digamos que son un poco itinerantes…

-Exacto, por eso recorremos municipios para traerles los contactos o las articulaciones con el resto del gobierno de la provincia.

-¿Se modificaron los objetivos para este 2024 con el cambio de gobierno nacional?

- Trataremos que no. Obviamente el tema del recurso económico es importante, porque había muchas cosas que estaban planificadas hacer, como la obra pública que es algo tan necesario, lo vemos todos los días. Pero de alguna manera se irá resolviendo para que no impacte tanto en ninguna localidad.

-¿Cómo es el trabajo en territorio que realizan?

-Mediante los datos del Censo 2022 realizamos informes distrito por distrito, sobre qué cantidad de votantes hay, qué cantidad de gente de una determinada edad, de qué localidades llegan, por cuáles han pasado, si son migrantes internos o si son externos. El último censo del 2022 está diagramado por colores de acuerdo a la intensidad. El migrante es un sujeto de derecho.

-¿Pueden convivir dos ideologías políticas tan diferentes, como lo son la de La Libertad Avanza y la de Unión por la Patria?

-Podríamos convivir con una ideología política, sí. Pero esto no sería una ideología política a la vista nuestra, porque alguien que detesta el Estado, que desea que no exista, hoy es el representante de ese mismo Estado.

-¿Qué es lo que plantea Axel Kicillof a su equipo de trabajo en este contexto social y económico?

-Axel plantea la postura que ha tenido desde siempre, de darle lo mejor a la provincia y a los vecinos, es por lo que lucha permanentemente. Su campaña política, iniciándose políticamente cuando se lanza como gobernador, fue de lo más humilde. Y, cuando estuvo en el lugar por el que lo eligieron, también demostró que puede tener la misma línea política y seguir trabajando sin ostentaciones y siempre rindiendo lo mejor para todos los ciudadanos.

-¿Coincide con aquellas personas que plantean que Kicillof se puede convertir en el principal opositor político del presidente?

-Es muy larga la carrera, falta mucho, y falta un direccionamiento, una definición de esto que se dice política que hoy gobierna, que hay que ver cómo termina. Ojo, no quiero que se vayan, quiero que cumplan su mandato porque soy profundamente democrática.

Tengo una suficiente edad como para decir que ya viví varias de estas crisis y viví la dictadura. No quiero para nada que se vuelva a eso. Pero estas locuras, estas irrupciones que tiene este personaje, la verdad es que son difíciles de entender. Y creo que no lo entienden ni siquiera ellos.

Hay cosas muy crueles que están haciendo que no se puede permitir que pasen. Eso me parece que es muy fuerte. El jugar con una persona con discapacidad o abandonar a los jubilados. Hay cosas que no se pueden hacer, como cambiarle el nombre de Desarrollo Social por Capital Humano. Es decir que está hablando de capitalizarte. Para nosotros es fundamental el humanismo, la cercanía con el vecino, con el ciudadano y con los funcionarios.

No sabemos si nos toman el pelo o realmente no tienen ni idea de lo que es el mundo. Hay muchos políticos que no han pisado nunca el barro; me parece que estos no pisaron ni la calle, que viven en una burbuja, en un paraíso que no existe.

-Si lo que plantea Milei no es política, ¿qué es?

-No sé qué es, la verdad es que no puedo identificarlo. Porque si vos me decís que tenés un ideal político, querés hacer esto o aquello, podría ayudar. Él habla de la casta, ¿alguien alguna vez le preguntó qué es la casta? Yo no sé qué es la casta. La palabra casta tiene un origen y es la sociedad, y cuál sería la casta para él, la gente de bien. ¿Quién es la gente de bien? Yo soy una persona de bien, no maté a nadie, no robé, trabajo, ¿por qué no sería de bien? ¿quién es la gente de bien? Esas generalidades que arma no las podemos permitir.

-¿Cómo llegamos como sociedad a Milei?

-Se llega por un montón de cosas, por ser un tipo así como diferente a todos, que es lo que le gusta a una franja etaria. No digo que los grandes no lo votaron, pero la franja etaria de mayor voto es de 18 a los 40, que por ahí no vivieron ninguna época oscura.

El gobierno de Alberto tuvo errores, es cierto, pero realmente a ningún presidente hasta ahora le tocó ni la mínima parte de lo que le tocó a Alberto.

La verdad es que nunca en mi vida había visto un político como Milei. Mirá que Trump es complicado, pero hasta Trump se asustó de Milei. Igual, la verdad es que no tengo a quién preguntarle porque no hay muchos libertarios que se asuman libertarios, y el que se asume libertario no te explica por qué lo votó.

-Pero una gran parte de la sociedad está enojada con los políticos y la política…

-Entiendo que puedas creer que la política, por ahí, tan burocrática como era, con los cargos, con esto, con lo otro, no estaba funcionando. Y la verdad es que hay gente que políticamente nos ha hecho quedar muy mal un montón de veces. No lo niego. Pero Milei odia al Estado, es incomprensible.

-¿Cómo hace el peronismo para volver a enamorar a su electorado?

-Creo que va a haber alguna situación desgraciadamente, porque en general siempre los muertos los ponemos nosotros. Por eso no me gustaría. Siempre los muertos están del mismo lado. Será como la de piquete y cacerola, calculo yo, porque no es solo el pobre. Ahora cuando se empiece a pagar más de gas, te saquen los subsidios, cuando te dejen sin programas, se va a hacer muy difícil.

-¿Qué piensa de la posible eliminación del Potenciar Trabajo?

-Entiendo que por ahí puede haber programas que no estén del todo bien otorgados. Pero no son todos. ¿Por qué no ven la realidad? La gente va a los comedores porque tiene hambre.

-Tal vez, en vez de eliminarlos se podrían corregir…

-Sí, se pueden corregir y no eliminar, claramente. Pero tienen que abrir los ojos y andar por la calle. Antes en La Plata había pocos cartoneros con el carrito, pero hoy el mismo que va con el cartón te toca timbre en la casa para pedirte algo para comer. La plata a los trabajadores no les alcanza.