El Gobierno busca ponerle freno al aumento en colegios privados

En un contexto de desregulación de la economía combinado con alta inflación, las subas en las cuotas de los colegios privados son otro motivo de alarma en la economía de las familias, al punto de que en la Provincia se podría sumar dos aumentos cuando los chicos no tuvieron aún un día de clases este año. Ante el cuadro, que en algunas provincias ya estaría promoviendo un éxodo de estudiantes al sistema de gestión estatal, el Gobierno nacional anunció que se estudian medidas para ir en sentido contrario a la liberación total de los precios en el sector.

El portavoz presidencial Manuel Adorni anunció en ese sentido que el Gobierno de Javier Milei trabaja en medidas para regular las cuotas. Eso, a pocas semanas del inicio de las clases y cuando la inflación y el ajuste impactan de lleno en la clase media. “Capital Humano está trabajando en eso, con mucha cautela. Todo lo que se haga va a llegar al que lo necesite. Toda ayuda que vos brindes tiene que estar dentro del marco presupuestario y de nuestro esquema de déficit cero, cumpliendo con la misma lógica que los subsidios a la energía o los subsidios al transporte, que llegue al que le tiene que llegar y que no sea un subsidio general”, afirmó Adorni.

Frente a esas declaraciones, un gremialista de la educación pública de gestión privada admitió que, frente a la caída de ingresos por la inflación y la brutal devaluación del peso, “muchos padres no van a poder afrontar el pago de cuotas”. Y ante la mención de una eventual ayuda estatal, reflexionó que “nadie quiere transformarse en “planero” para que sus hijos tengan la posibilidad de estudiar, lo que corresponde hacer es mejorar los ingresos de la clase media y de la población en general”.

Subas del 30% al 50%

En estos últimos días, cámaras que nuclean a propietarios de escuelas en el orden provincial y nacional avisaron que para el inicio del ciclo lectivo 2024, habrá aumentos de entre un 30 y un 50 por ciento en los aranceles. Cada jurisdicción sufrirá un aumento distinto porque eso depende del ajuste que se le haga al salario a nivel provincial. Por caso, en el sistema bonaerense el viernes se produjo la reapertura de la paritaria del sector de empleados del Estado (ver página 16), por ahora para los de la gestión administrativa. Pero se descuenta que la mejora por venir también llegará a los docentes antes del inicio de clases. De ese modo, habrá un planteo de los dueños de las escuelas por el ajuste de acuerdo con lo que la variable salarial impacte en sus costos; aún en el segmento de los que reciben aportes oficiales en forma total o parcial para cubrir esa obligación.

Por los aumentos salariales a los docentes, familias bonaerenses ya recibieron a fines de enero la notificación con subas de la cuota de entre el 15 y 20 por ciento con respecto al valor que se había anunciado en diciembre. Ese ajuste se está pagando en estos días en los colegios no subvencionados.

En este contexto, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, afirmó que en la Provincia “no hay desregulación del valor de las cuotas de los colegios privados”, al advertir que una medida de esa índole “deja más débiles a los débiles porque el Estado funciona de árbitro con frecuencia”.

Luego de que la Secretaría de Comercio derogara el 29 de enero 69 normativas, entre las que se incluyó la supresión de la Resolución 678/99 que establecía la obligatoriedad de los establecimientos educativos privados de informar anualmente la cuota al organismo, Sileoni señaló que “hay una norma de la Nación desreguladora” y opinó que “siempre la desregulación deja más débiles a los débiles porque el Estado funciona de árbitro con frecuencia”. Hasta diciembre pasado, las escuelas de la Provincia debían enviar a la Secretaría de Comercio de la Nación su plan anual de cuotas, que luego informaban a las familias. Así, se podía prever lo que se pagaría a lo largo de todo el año.

Ahora, al menos en lo que al Gobierno Nacional concierne, eso ya no es una exigencia. Aunque Sileoni dijo que no está todo liberado en la Provincia. “Hay resoluciones que regulan topes arancelarios para cada nivel educativo y en cada ciclo lectivo”, dijo y precisó luego que “eso está vigente. En la Provincia no hay desregulación, hay Estado. Hay 6.300 escuelas de gestión privada (representa el 30% de la educación de esta jurisdicción), de las cuales 4.300 tienen subvención de entre el 80 y el 100%”, explicó el funcionario y analizó que “ello está bien y vamos a sostener los topes de matrícula y cuota”.

Así, puso como ejemplo que “si una institución tiene 100% de subvención, la cuota que puede cobrar tiene un tope. Eso es lo que no hace Nación desregulando. Las instituciones de educación privada merecen que se las respete y cuide, pero también lo merecen las familias”, subrayó.

Un trámite administrativo

Por su parte, Martín Zurita, de la cámara bonaerense Aiepba, coincidió en que la norma derogada en Nación no incidía en la Provincia. “Era un trámite administrativo burocrático” dijo sobre el informe anulado y aclaró que “esto de ninguna manera indica que los aranceles de las escuelas están liberados”.

No obstante, dijo que las escuelas con aporte estatal tienen autorizada una suba de hasta el 30% para marzo 1.900 restantes, sin aporte estatal anunciaron subas del 40 a 50%.

Aclaró que eso fue previo al aumento del 25% que recibieron los docentes en enero.

En Jujuy las escuelas avisaron que aumentarán el 50% en marzo y se generó una migración hacia instituciones públicas. En Entre Ríos, la cámara local anunció que se incrementará un 100% el valor de las cuotas.