Kicillof usó fondos propios para cubrir parte del sueldo docente

Javier Milei aplicó la motosierra sobre los recursos federales que reciben las provincias. Desde que asumió el gobierno libertario, la poda afectó el 98 por ciento de los fondos “discrecionales” que los distritos venían recibiendo por fuera de la coparticipación.

El recorte, sin embargo, afectó a compromisos establecidos por ley o convenios firmados entre las provincias y la Nación. Bajo los efectos de la guadaña cayó el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que forma parte del salario de los docentes de todo el país. Se trata de una bolsa de recursos que se distribuye entre las provincias y que se transforma en parte del salario que cobran maestros y profesores. Representa unos 30 mil pesos para cada trabajador.

Buenos Aires, como el resto de los distritos, no recibió esos fondos. Y el gobierno de Axel Kicillof hizo frente con recursos propios a esa obligación. Sin embargo, el mandatario lanzó una advertencia: si la Provincia no recibe el dinero del Fonid por parte de la Nación, el mes que viene no podrá hacer frente al pago de la totalidad de los salarios.

Según aseguraron desde la gobernación bonaerense, de persistir la falta de los recursos que Nación envía para abonar una parte de los sueldos, la Provincia “no podrá hacerse cargo de los componentes salariales que son exclusiva responsabilidad y obligación decidió abonarlos con recursos propios. La Gobernación sostuvo que la medida se tomó para evitar que se vea “resentido” el poder adquisitivo del salario docente en un “contexto económico sumamente adverso y de gran incertidumbre”.

En este sentido, la Gobernación manifestó su “enorme preocupación” ante el recorte en los recursos e instó al Gobierno nacional a “honrar sus compromisos y transferir los fondos de forma inmediata, a fin de dar cumplimiento a las Leyes N° 26.075 y Nº 25.053”.

Amenaza de paro

En ese marco, el líder del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA), Roberto Baradel, anticipó que si persiste la decisión de la Nación de no girar fondos a las Provincias y no se convoca a paritarias, peligra el inicio de clases en marzo. “Habíamos quedado que nos convocaban a unas paritarias, pero no ocurrió. No han hecho las transferencias desde el Gobierno nacional a las provincias de lo que es el incentivo docente y ni siquiera del fondo de compensación salarial. Esto deja sin financiamiento el pago de un tramo del salario docente en todo el país y también en algunas provincias particulares para alcanzar el piso salarial nacional establecido el año pasado”, dijo.

“Esto es un recorte de salario en todo el país. Nosotros vamos a enviar una carta documento a Sandra Pettovello y Luis Caputo porque son transferencias que debían haber girado desde el Estado nacional y debe ir al salario de los trabajadores”, añadió.