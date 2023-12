Kicillof prorroga el presupuesto 2023

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Axel Kicillof, confirmó que prorrogará el presupuesto utilizado a lo largo del 2023 por la falta de proyecciones sobre las principales variables macroeconómicas por parte del Gobierno Nacional. Asimismo, señaló que se enviaron dos proyectos de ley de materia impositiva y de endeudamiento con el objetivo de tener herramientas que le permitan llevar adelante la gestión provincial el año entrante, en un marco de incertidumbre económica.

Fuentes oficiales de la provincia de Buenos Aires señalaron que se profundiza la incertidumbre respecto a variables clave. Entre ellas, destacaron la inflación esperada para los próximos meses y para el 2024, el nivel de actividad económica sobre el cual dependen los ingresos impositivos y por cuánto será el recorte de las transferencias de fondos a las provincias y la eliminación de las políticas de subsidios.

En ese sentido, se tomó la decisión de prorrogar el programa de gastos utilizado este año, trabajando en las mismas prioridades. Asimismo, destacaron que se negocia hacer un fondo común para asistir a municipios en áreas vinculadas a infraestructura y obras.

Ley Impositiva

Fuentes del equipo de la Gobernación bonaerense destacaron el envío de dos leyes a la Legislatura para ser tratadas. Por un lado, la Ley Impositiva 2024, que permita actualizar la estructura tributaria, y, por otro, una ley de endeudamiento. Los objetivos de los proyectos son permitir al Gobierno provincial hacerse de herramientas para poder llevar adelante la gestión a lo largo del 2024. Las reuniones con los referentes de los bloques de la oposición comenzaron esta semana y destacaron las fuentes oficiales que hubo predisposición para discutir el proyecto.

En cuanto a los detalles de la Ley Impositiva, se resaltó que en la parte patrimonial buscarán seguir con la estructura que garantice progresividad, pero con cargas impositivas más altas para aquellas partidas que tengan una mayor valuación fiscal. Además, en el armado de la ley se trabajó para preservar facultades y potestades que permitan al Gobierno provincial trabajar sobre los sectores más concentrados y beneficiados con las medidas que se están tomando. En esta línea, se destacó que se trabaja en relación a los puertos, resaltado que la tasa de carga y descarga continuará, pero con actualizaciones, y ciertos sectores inmobiliarios urbanos y rural.

Por otro lado, en cuanto a Ingresos Brutos se resaltó que se mantendrá la estructura, aunque para los sectores específicos que están por debajo de los techos que permite el consenso fiscal y por debajo de las alícuotas que establecen jurisdicciones vecinas como CABA, avanzaran para equipararlo con topes de consenso.

En tanto, el impuesto inmobiliario quedaría sujeto a topes progresivos de crecimiento según el gravamen del año anterior, y a mayor patrimonio, mayor será el monto a tributar. Se buscaría que el 90% de los contribuyentes tengan aumentos iguales o menores al 200%. Sobre este último punto, desde el Gobierno provincial señalaron que si toman la inflación entre enero 2023-febrero 2024, la acumulada sería superior al 300%, por lo que gran parte de las partidas tendrían aumentos por debajo de la suba de precios.

Ley de endeudamiento

En cuanto a la ley de endeudamiento, la petición será por u$s1.800 millones, destacando que nominan el monto en dólares para que no se desvalorice, pero que la deuda se pagará en pesos. Asimismo, destacaron que continuarán las negociaciones de la Provincia con organismos internacionales y multilaterales de crédito, como tuvieron hasta ahora.

En ese sentido se destacó que se trata del mismo monto que la Provincia deberá abonar en los vencimientos que tiene previstos para 2024, que incluye el pago de la deuda en moneda extranjera (de capital e interés) producto de la reestructuración de la deuda contraída durante la gestión anterior.

Ante la posibilidad de que el Gobierno nacional decida no financiar más obra pública, la administración de Kicillof incluyó en el pedido de endeudamiento un artículo que permite redestinar remanentes que no se utilizaron de créditos otorgados y autorizados por los organismos multilaterales.

Antes de fin de año

Un importante funcionario provincial indicó que la idea es que las iniciativas se aprueben la semana que viene en ambas cámaras, en sesiones convocadas para el jueves 28, y adelantó que existe "buena predisposición por parte de legisladores e intendentes del PRO y de la UCR".

En el marco de esa negociación, los jefes comunales solicitaron a la Provincia que se contemple la creación de un nuevo fondo para los municipios y reclamaron mayor agilidad en el envío de los pagos de dinero adeudado por IOMA, el IPS e Infraestructura.

Las fuentes del Poder Ejecutivo precisaron que la decisión de prorrogar la actual Ley de Leyes -que contempló gastos por $6,9 billones- responde a la ausencia de pautas y proyecciones oficiales respecto de las variables macroeconómicas para el año 2024, pero destacaron que el objetivo seguirá siendo "atender las necesidades de los sectores más vulnerables, afrontar obligaciones de deuda, y asistir a los municipios que lo requieran".

"Aún no sabemos con qué recursos contará la provincia el año entrante o si se mantendrán las transferencias no automáticas", describieron en el Gobierno bonaerense, desde donde consideran vital que se mantenga el dinero que se gira en concepto del Fondo de Seguridad y la actualización por inflación del Consenso Fiscal, entre otros.

Las mismas fuentes remarcaron que si bien la Provincia recibió hasta el momento el 40% de la totalidad de las transferencias no automáticas, ello "no es casualidad, sino que responde a que el distrito habita el 40% de la población del país, representa el 50% de la producción y aporta el 40% de la recaudación". Aclararon los voceros que, además, "la Provincia no tiene gastos excesivos, sino que tiene recursos insuficientes y posee el menor gasto per cápita de todo el país y es la segunda en menor cantidad de empleados públicos por habitante".

Inflación y tributos

Laboratorio de medicamentos

El Gobierno bonaerense impulsará un proyecto para crear un laboratorio que elabore medicamentos propios en la provincia de Buenos Aires, según adelantó la vicegobernadora Verónica Magario. En esa línea, la funcionaria aseguró que la gestión bonaerense trabajará “en la creación de un laboratorio provincial para generar medicamentos propios” y consideró que “eso ayudaría a regular los precios (de los remedios) en la provincia de Buenos Aires”. Para la consagración de ese proyecto, Magario evaluó que “debería haber acuerdo con los bloques opositores", a partir de la certeza de que se trata de una iniciativa "en beneficio de la gente".