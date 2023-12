Perfiles, proyectos y expectativas de los concejales de Milei en la Región

La fuerza política La Libertad Avanza (LLA), que nació hace pocos años de la mano del actual presidente de la Nación, Javier Milei, tiene por primera vez, representantes en los Concejos Deliberantes de la Región, tal como es el caso de Junín, Chacabuco, Bragado, Rojas y Lincoln. Por su parte, Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte y Leandro N. Alem no cuentan con representantes de LLA en sus poderes legislativos.

En Junín, Chacabuco y Bragado, asumieron dos concejales de LLA; mientras que en Lincoln y Rojas hay un representante del partido libertario.

El caso de Junín

En el partido de Junín asumieron Juan Manuel Cornaglia Ré, presidente del bloque, y Belén Veronelli.

Cornaglia Ré es juninense, tiene 27 años y estudia Derecho en la Universidad Siglo XXI. Trabaja desde los 18 años en el estudio jurídico de su padre, con quien se acercaron al partido de Javier Milei porque veían ahí “una propuesta distinta, una forma diferente de hacer política, de llegar a la gente. Nos parecían que eran las ideas que necesitaba el país, en vez de ponerle el pie en la cabeza al sector privado, ideas que lo ayuden a impulsarlo”, comentó.

Cornaglia Ré se acercó a ayudar en la campaña de Javier Milei y de a poco se fueron adentrando. Hoy en su rol como concejal uno de sus principales proyectos es trabajar en la transparencia del municipio. “Creo que es el motivo por el cual la gente se distancia de la política. Otro de nuestros proyectos está relacionado con la compra directa, que actualmente son discrecionales. La idea es hacer licitaciones online de forma mucho más ágil y transparente”, sostuvo.

Por su parte, Belén Veronelli tiene 36 años, es madre de dos hijos y desde hace 20 años vive en Junín. Oriunda de José C. Paz, estudió periodismo y luego medicina estética en España. De chica fue cartonera: “con eso logré pagarme los estudios y luego de trabajar en un canal de televisión de Junín, renuncié para irme a capacitar a Europa. Estudié en Barcelona y después de cuatro años volví a Junín donde actualmente tengo una empresa de medicina estética”, explicó Veronelli.

Según sus palabras, se acercó al partido de Milei por indignación. “Mis proveedores son extranjeros y me costaba importar. Estaba indignada. Tenía la necesidad de que haya un cambio en la política, porque este sistema parecía diseñado para quienes no trabajan. Pensando en contribuir, me anoté para fiscalizar en La Libertad Avanza, esto fue en enero de 2023 y ahí comenzó todo”, expresó.

Desde su nuevo rol legislativo, Veronelli espera que “los trabajadores puedan ser libres de poder comercializar, trabajar, con quienes quieran sin que el Estado te diga cómo, con quién y cuándo hacerlo”, enfatizó. Ahora se encuentran trabajando en un proyecto que buscará bajar los impuestos y simplificar los trámites de habilitación a la hora de abrir un negocio, local o comercio. “Hay mucha burocracia para poder emprender”, aseguró.

En Chacabuco

En el partido de Chacabuco, fueron elegidos como concejales Ezequiel Martínez y Claudia Sosa, quienes asumieron el pasado domingo. Con más de 18 mil votos terminaron constituyéndose como la tercera fuerza política.

Martínez nació en Chacabuco, tiene 44 años, es martillero y perito auxiliar judicial. Padre de dos hijos, durante mucho tiempo jugó al básquet. En los últimos años se apasionó por el pádel y una situación desafortunada en este deporte lo llevó a incursionar en la política.

“Yo creo mucho en el destino”, aseguró Martínez; y el hartazgo fue clave en su camino. “Luego de muchos reclamos como ciudadano, de muchas puertas que me fueron cerradas, consideré incursionar en política. Creo que desde acá se pueden hacer muchísimas cosas buenas para la ciudad, para los ciudadanos, es una gran herramienta para transformar la realidad. Nos empezamos a juntar en una esquina entre un grupo de vecinos con ideas liberales que estábamos hartos y, de a poco, se fueron sumando más, entre ellos José Luis Tedesco quien al principio nos estuvo asesorando”, comentó Martínez. Al respecto, es de destacar que Tedesco quedó como secretario del bloque.

“Esto es una gran responsabilidad, estamos muy motivados”, señaló Ezequiel. Entre los proyectos que trabajan hay uno destinado a un centro de día para personas con discapacidad, otro sobre arbolado, y uno sobre desarrollo urbanístico. “Tenemos muchas ideas. Queremos que Chacabuco de un salto de calidad”, subrayó.

De los 18 ediles electos en Chacabuco, 8 son de Unión por la Patria, otros 8 de Juntos por el Cambio y los dos restantes de LLA. “Eso hace que se rompa cualquier tipo de mayoría, cualquier tipo de negociado y de interés personal. Entonces estamos convencidos que va a ser un gobierno conceptual entre todos los partidos porque hay muchísimo para hacer”, añadió Martínez.

Un concejal en Lincoln

Luis María Castillo es el nuevo representante de LLA en el Concejo Deliberante del distrito de Lincoln. Tiene 49 años, ayudante ministerial en una iglesia evangélica, amante de las motos y padre de dos hijos.

Simpatizante de las ideas de Javier Milei, cuando su hijo mayor le planteó irse a vivir al extranjero, “como papá me dolió muchísimo. Yo quiero tener a mi familia cerca, ver crecer a mis nietos y disfrutar a mis hijos. Eso me empezó a inquietar, se abrió un grupo de WhatsApp de LLA y empezamos a activar”, comentó Castillo.

Así fue como de a poco Castillo comenzó a militar para LLA, armaron un grupo, decidieron quienes iban a ser los candidatos y fue así como llegó a ser edil con 4.300 votos recolectados. “Nuestras expectativas son muchas, más allá de que nos falta mucho por aprender, es todo muy nuevo para nosotros. Es un desafío enorme. Tuvimos muy buena respuesta por parte de la población”, resaltó. En estos momentos los concejales de LLA de la zona se encuentran en permanente diálogo a través de un grupo de chat, “para poder mantener una relación y trabajar en conjunto”, aseguró.

En lo que respecta a Lincoln, siguiendo a Castillo, “nuestra prioridad son los caminos rurales de los cuales depende la actividad agropecuaria, también estamos pensando en los impuestos que pagan quienes viven en el campo. Tenemos que tener los caminos en condiciones para poder tener una industria en movimiento”, resaltó.

Un edil en Rojas

En el Concejo Deliberante de Rojas asumió Facundo Raposo por LLA. Con 34 años y nacido en Mendoza, se mudó a Rojas cuando tenía 13 años, donde su padre conservaba parte de su familia. A los 18, se mudó a Rosario a estudiar turismo y luego trabajó en hotelería en México, Brasil y Estados Unidos.

La pandemia lo trajo de vuelta a la zona donde comenzó a trabajar en el restaurante familiar. Hace un año y medio se involucró con las ideas liberales, “quería tratar de devolverle a Rojas todo lo que nos dio”, remarcó.

Entre sus expectativas como miembro del legislativo, Raposo planteó que cada día están más entusiasmados. “Por primera vez en la historia, como pasa en muchos municipios, tenemos una tercera fuerza de la mano de Javier Milei y sus ideas revolucionarias. Ahora estamos tratando el presupuesto, tenemos algunas propuestas que pueden mejorar al distrito en cuanto a la industria y también relacionados al ambiente. En Rojas tenemos un basural a cielo abierto de más de 10 hectáreas que contamina el aire, el suelo, el agua y la tierra”, indicó.

En Rojas el candidato a intendente de dicho partido fue Alberto del Solar Dorrego y la actual secretaria del bloque es Diana Brussolo. “Quiero agradecer a quienes nos acompañan y confían en nosotros. A mi familia. Sabemos que van a ser momentos duros y que el costo de las medidas de shock va a castigar a un cierto sector, pero estamos contentos y muy entusiasmados. Queremos cambiar el destino de Rojas”, concluyó.

Una ex Pro, en Bragado

En Bragado hay dos concejales de LLA: Daniela Monzón y Germán Díaz.

Al respecto, Monzón tiene 41 años, es farmacéutica y madre de dos niños. Siempre vivió en Bragado hasta que se fue a estudiar a Capital Federal y volvió a su pueblo natal.

Monzón fue edil del PRO desde 2017 a 2021 cuando renunció y hoy representa en el Concejo Deliberante al partido de Javier Milei, sector donde comenzó a militar en enero de este año. “Desde entonces nos pusimos a trabajar para hacer una lista y entramos como concejales junto a Germán Díaz”, explicó.

El miércoles pasado Monzón presentó su primer proyecto de ordenanza, “vinculado al personal del Concejo Deliberante de Bragado, donde somos 18 ediles y hay 5 empleados de planta permanente, entre ellos dos administrativos y dos secretarios que son puestos políticos. Entendiendo que podemos trabajar con uno solo, además cobra igual que el director del Hospital, buscamos eliminar uno de los cargos de secretario para empezar ahorrando desde casa”, señaló. En la misma línea otra de sus iniciativas intenta congelar las dietas por 180 días.

Para Monzón, “tenemos que defender las ideas de Javier Milei y La Libertad Avanza a nivel local. La tarea más importante está vinculada con el presupuesto. Tenemos dos semanas para estudiarlo y hacer que el intendente entienda el mensaje que dio el presidente a los argentinos de achicar el gasto público, de no gastar más de lo que se recauda”.