Aumento del 25% para estatales bonaerenses

El Gobierno bonaerense acordó este jueves con los estatales de la ley 10.430 un incremento del 25% para el mes de noviembre (en relación a los salarios de diciembre de 2022) y el sector ya alcanzó un 120% promedio de aumento en lo que va del año.

Las partes se reunieron la semana pasada, en una reunión en la que los estatales rechazaron un 15%. Luego siguieron negociando de manera informal: el Ejecutivo ofrecía un incremento de 22% y los gremios del sector pedían un 30%.

Finalmente, en un encuentro realizado ayer jueves, la gestión de Axel Kicillof alcanzó un acuerdo con los sindicatos que representan a los estatales en un 25% y la promesa de hacer una revisión en diciembre para el cierre del año, le detallaron fuentes gremiales a DIB.

Democracia dialogó con la nueva Secretaria General de ATE Junín, Elisa Cardozzo quien brindó detalles del acuerdo: "Sabemos que es insuficiente, siempre quedamos por debajo, tratan de mejorar pero a veces no alcanza", sostuvo y agregó: "No fue el acuerdo ideal, nosotros queríamos un 30% y ellos habían ofrecido un 15%, valoramos también que hayan subido el porcentaje".

En sintonía destacó que "en esta oportunidad lo que valoramos es que se haya cerrado el acuerdo, ya que va al sueldo de noviembre que se cobra en algunos días, sirve por la inmediatez".

Sobre porcentajes anuales, Cardozzo destacó que "en el acumulado para los administrativo es del 131 % anual, para auxiliares de la educación es 129 %. Ahora esperaremos las reuniones en diciembre".

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) detalló en un comunicado que “en lo que hace al sector que comprende a los y las auxiliares de la educación el aumento fue del 26,4%”. “Asimismo, para dichos estatales junto a otros sectores más postergados salarialmente se logró sostener el 50% de la garantía salarial acordada en el mes de septiembre”, agregó la organización.

Con el nuevo acuerdo, en los primeros once meses del año el incremento alcanza un acumulado promedio del 120% para trabajadores de la administración central, del 131,2% para auxiliares de la educación y del 129% para el sector salud.

El secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo, indicó que “el actual acuerdo se da en un escenario complejo” y que “desde ATE continuaremos con la premisa con la que venimos trabajando que es no perder con la inflación”.

“En lo que respecta a la negociación de diciembre, vamos a impulsar que se den subas salariales que nos permitan cerrar el 2023 por encima de la inflación anual, avanzando en el camino de reparación de derechos que venimos impulsando”, detalló.

Anteayer, la Provincia también acordó con los docentes. En el caso de los maestros se cerró un incremento de 22 puntos en relación a los salarios de febrero, para alcanzar un incremento acumulado del 117% en lo que va de 2023.

Acuerdo para docentes

La mayoría de los sindicatos docentes agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) aceptaron la oferta paritaria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de un incremento salarial del 22% en los sueldos de noviembre. De los cinco gremios que lo integran, cuatro –SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP– dieron el visto bueno a la propuesta, mientras que la FEB analiza las condiciones en asambleas y definirá su postura este 22 de noviembre.