Con agenda cargada

Los candidatos presidenciales que se medirán en el balotaje del 19 de este mes, Sergio Massa y Javier Milei, seguirán desplegando actividades proselitistas este fin de semana con diversos compromisos previstos para capturar el voto: ambos recibirán casi 140 millones de pesos, cada uno, de fondos oficiales para hacer campaña.

Tanto Massa como Milei tienen agendas cargadas, con visitas a los principales distritos electorales del país.

El ministro de Economía y postulante de Unión por la Patria participó ayer del aniversario de la creación de la Policía Federal Argentina (PFA), tras haber realizado actividades proselitistas en los últimos días en la Costa Atlántica. En tanto, este domingo Massa retomará su gira por el interior del país para reforzar su caudal de votos en algunos distritos en los que su equipo de campaña cree que puede crecer.

En ese sentido, el tigrense sumará en los próximos días visitas a Corrientes y Entre Ríos, donde ganó la gobernación el candidato de Juntos por el Cambio (JxC) Rogelio Frigerio, luego de estar este viernes en la provincia de Mendoza.

Por su parte, Milei, quien bajó drásticamente su perfil tras las elecciones generales del 22 de octubre, retomó la campaña ayer sábado con una caravana en el distrito bonaerense de Morón, y recorrió El Palomar para terminar con un acto sobre un escenario.

Mientras que este domingo el diputado de La Libertad Avanza irá al municipio de San Isidro donde, en cambio, hará una caminata para hablar con vecinos y comerciantes, una modalidad que incorporó a su campaña tras el acuerdo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Luego, en el primer tramo de la semana próxima, Milei desembarcará en los distritos del conurbano bonaerense de Ciudadela y Ramos Mejía, mientras que posteriormente irá al interior del país con actividades en las ciudades de Paraná y Rosario.

Fondos para la campaña

Por otra parte, Massa y Milei recibirán casi 140 millones de pesos cada uno de fondos oficiales para hacer campaña, de cara a la segunda vuelta electoral. Así lo estableció la Dirección Nacional Electoral (DINE) a través de la Disposición 16/2023, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

El monto que se fijó para cada alianza es 139.666.387,89 pesos, aunque el oficialismo obtendrá menos porque debe hacer frente a dos multas impuestas. Se trata de una sanción de 343.530,45 pesos al espacio Frente Grande y otra de 83.383,33 que recayó sobre Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

De esta manera, Unión por la Patria contará con 139.239.474,11 pesos de fondos oficiales de la DINE.

Además, el área conducida por Marcos Schiavi también estableció que en concepto de aportes para la impresión de boletas cada espacio obtendrá 258.379.302,50 pesos.

Polémicas declaraciones

La diputada nacional electa y posible canciller en una eventual gestión de La Libertad Avanza, Diana Mondino, volvió a generar polémica con una declaración, ya que hizo una insólita comparación al referirse al matrimonio igualitario. Luego de haber hablado de un "mercado de órganos", la economista quedó nuevamente en el ojo de la tormenta pública y recibió duras críticas de la comunidad LGTB.

Al ser consultada sobre qué posición tomaría un eventual Gobierno del libertario Javier Milei respecto al matrimonio igualitario, Mondino expresó: "Como liberal estoy de acuerdo con el proyecto de vida de cada uno. Es mucho más amplio que el matrimonio igualitario". Y ahondó, de una manera insólita: "Dejame exagerar: si vos preferís no bañarte y estar lleno de piojos y es tu elección, listo, pero después no te quejes si hay alguien que no le gusta que tengas piojos".