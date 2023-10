Grindetti: "Creo que vamos al balotaje en las presidenciales, pero no tengo claro contra quién"

El candidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti, se mostró confiado en que la postulante presidencial de su espacio, Patricia Bullrich, "va a entrar en el balotaje", aunque aclaró que no tiene claro contra qué otro postulante competirá en esa eventual segunda vuelta. "Creo que vamos a un balotaje y podemos lograr un triunfo en la segunda vuelta. Pero no tengo claro contra quién", sostuvo el dirigente del PRO. En declaraciones radiales, el intendente de Lanús en uso de licencia señaló que "las diferencias son importantes" con el postulante de La Libertad Avanza, Javier Milei. "Nosotros tenemos un equipo con muchísima experiencia y él no. Además, tenemos ideas terrenales, factibles", ahondó Grindetti, quien alertó que "cuando rascás un poquito lo que postula es imposible o tiene que tener un nivel de autoritarismo brutal para poder llevarlo adelante". Además, destacó la figura de la ex ministra de Seguridad y señaló que "tiene un liderazgo con convicción, valentía y coraje, pero también tiene templanza para afrontar las decisiones que viene". "Tengo mis dudas de que Milei la tenga, por lo que muestra", añadió. Por otra parte, el candidato a gobernador bonaerense analizó la performance de los tres principales postulantes presidenciales en el segundo debate, realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA): "A Patricia la vi bien: logró hacer las críticas que tenía que hacer y pudo hacer propuestas. Lo vi muy flojo a Milei, muy contradictorio. Y cuando lo agarran en las contradicciones titubea. A Sergio (Massa) lo vi atajando los penales que le pateaban todos". Finalmente, pronosticó que en 2024 habrá "un escenario complicado" y advirtió que "va a sufrir ´José Salario´", aunque se mostró confiado en que "una vez que la Argentina empiece a generar confianza va a recibir más inversiones y así se va a crear un círculo virtuoso".