Larroque sobre Insaurralde: "Hay que avanzar, mirar hacia adelante y consolidar gestión"

En declaraciones a la radio online FutuRöck, y tratando de bajar la espuma del caso que dio que hablar en las últimas 72 horas, Andrés 'Cuervo' Larroque, dijo que "el error de una persona no debe invalidar la acción transformadora del justicialismo", aunque calificó el comportamiento de Insaurralde como algo "grave" y puso el acento en que tuvo una "rápida resolución" con su salida del cargo.



El fin de semana, el exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora renunció a su cargo en el gabinete provincial después de que se conocieran imágenes suyas junto a la modelo Sofia Clerici en un barco de lujo en Marbella, España,.



"A lo largo de la historia, las personas pueden equivocarse o cometer errores, pero eso no impugna, ni invalida la acción política y, menos, una filosofía que fue transformadora como es el justicialismo", expresó hoy Larroque.



En ese marco, consideró que "el tema habla por sí solo" y destacó que "lo importante es que hubo una rápida resolución tanto en su participación en el Gobierno como en su candidatura en el distrito", en referencia a la postulación como concejal del partido bonaerense de Lomas de Zamora, de la que también dio un paso al costado.



"Ha sido un hecho grave, pero tuvo una rápida resolución, que no se da en otros espacios políticos Hubo una decisión rápida como de protagonista, como del gobernador (Axel Kicillof) y de (Sergio) Massa, que fueron taxativos", continuó y resaltó que ahora se debe "avanzar y mirar hacia adelante".



"Hay que seguir trabajando. Lo dijo el propio Axel cuando anunció que disuelve la Jefatura de Gabinete. Tenemos que consolidar la gestión, el vínculo con la sociedad y proteger las herramientas que tenemos que tienen que ver con la acción política en un sentido positivo para la gente", sostuvo Larroque.



Así, destacó la importancia de "cuidar nuestras ideas y nuestra doctrina, que es el peronismo" y recalcó que la actual gestión "defiende al Estado y a un mejor Estado".



Luego, el dirigente político expresó que el peronismo debe concentrarse "en evitar la tragedia de que nos gobiernen personajes que no tienen capacidad y, opinó que, en el debate del domingo de los candidatos presidenciales, "fue contundente" la intervención del postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa.



Además, consideró que, en Juntos por el Cambio, "el 'círculo rojo' hace un esfuerzo para tratar de sostener" a su candidata presidencial, Patricia Bullrich para que "llegue a un balotaje con (Javier) Milei (candidato de La Libertad Avanza)", pero -indicó- "la figura de Massa se consolida y ella tiene dificultades para expresar ideas". }



En ese marco, Larroque dijo que ve "muy bien" a Massa en el marco de la campaña, resaltó que el ministro "recuperó la iniciativa y la centralidad", y apuntó que "desplegó toda su capacidad en materia de gestión y de campaña".



A posteriori, consideró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "está haciendo lo correcto, como siempre", porque "es quien da sostén y marco a la discusión general".