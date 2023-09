Kicillof llamó a no votar a "la derecha que viene a voltear los derechos"

Axel Kicillof, encabezó la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°150 de la gestión provincial junto al intendente de Juntos por el Cambio, Esteban Santoro; su ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el aspirante a la intendencia de Unión por la Patria, Ciro Albarengo.

En el inicio de su exposición, Kicillof marcó una contradicción expuesta por Santoro, quien pidió "no politizar un acto tan importante", al sostener que hace falta politizar las inauguraciones en el marco de "un proceso de reflexión" abierto tras la PASO. Además, cargó contra la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia y de Cambiemos a nivel nacional.

"Repasaba la cantidad de obras que Vidal y Macri dejaron tiradas. Es algo muy triste para la provincia, fue una de las épocas en las que más nos endeudaron. Plata no faltó, faltó vocación política, gestión, y concepción de que lo que se quería y necesitaba en la provincia", denunció.

En la misma línea, el gobernador rememoró los polémicos dichos de Javier González Fraga, el extitular del Banco Centra bajo la administración de Mauricio Macri: "En el gobierno pasado había un funcionario que decía que les habían hecho creer a los laburantes y sectores medios que podían tener salud, educación, un salario digno, que se pueden ir de vacaciones. Claro, no solo les han hecho creer eso sino que lo deben creerlo porque es verdad".

"Van a tener acceso a la salud como merecen, como corresponde, a contramano de los privatistas, los libertarios, de esa derecha, de los Bullrichs, de los Milei, los que dicen que hay que pagar la salud, la educación", prometió el exministro de Economía lo que generó el aplauso de los presentes.

Además, planteó que ante un eventual gobierno opositor no habrá acceso a la salud y la educación pública y de calidad "porque pasó y va a ser así". "No estoy mintiendo, es la verdad y la realidad, es lo que pasó y los que nos prometen que va a pasar", inisitió.

"Los que creen en la salud pública no pueden acompañar a una derecha que viene a voltear los derechos. No pueden y lo digo con todo el dolor que me daría que la provincia de Buenos Aires pare el proceso de crecimiento", subrayó, y amplió: "Está todo envuelto en un discurso mentiroso, pero sé que los que reflexionan saben que la gran mayoría de nuestro pueblos no pueden tener salud, educación, ni infraestructura social básica si fuera por los privados".

El gobernador remarcó que las empresas privados solo invierten "cuando eso les va a generar un retorno seguro y en el corto plazo", y enfatizó en que "en ningún lugar del mundo se puede garantizar el acceso a la salud, educación, a la dignidad el mercado". "No lo hace, y no es porque sea malo sino porque busca rentabilidad y negocio", aseveró.

"A los que defienden al mercado, no todo es negocio. Que la gente acceda a la salud, a la educación, a lo que necesita, merece y a lo que nos falta no es negocio. Estamos acá para seguir", remarcó en clave electoral, a un mes de las elecciones generales del 22 de octubre, donde competirá por su reelección.

Por último, planteó que aspira a continuar "abriendo escuelas, centros de atención a la salud, rutas, poblando la provincia de Buenos Aires", y alertó sobre "los que venden espejitos de colores". "Uno va y votar y después se sorprende de los resultados. Es momento de reflexionar, pensar y no votemos a los que vienen a sacarnos los derechos", concluyó el mandatario.