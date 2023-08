Grindetti y un mensaje hacia adentro de la oposición

En el equipo de campaña de Néstor Grindetti se percibe el enojo. Sostienen que algunas actitudes de dirigentes de Juntos por el Cambio conspiran contra la idea de encarar en forma rápida la tarea de mostrar al candidato a gobernador surgido de las PASO como el único que puede polarizar con el oficialismo y transformarse en el principal contendiente de Axel Kicillof.

Los cañones apuntan a Diego Santilli, vencido por Grindetti por el canto de una uña. El reproche tiene que ver con el reclamo del “Colo” para que se abran mesas en el recuento definitivo porque sostiene que en muchas actas figura con cero votos. Ese planteo demora las definiciones. Santilli si bien felicitó a Grindetti el domingo electoral por la noche, no hizo un contundente reconocimiento del triunfo como esperan los halcones bonaerenses del PRO.

El hombre de Lanús reclama que se termine con el internismo y que todos se pongan a trabajar para ganar las elecciones bonaerenses. “Veo cierta intención en algunos dirigentes de nuestro espacio de tratar de reinterpretar los resultados, hay que dejar las mezquindades políticas de lado y construir una mayoría que le gane a Kicillof en octubre y que el cambio sea irreversible”, sentenció Adrián Urreli, el jefe de campaña de Grindetti.

Cerca de Santilli no creen que el resultado pueda darse vuelta. Pero que la ventaja entre ambos dirigentes se va a reducir. Y que el resultado final es importante para determinar qué lugares en las listas tendrán legisladores y concejales del santillismo. De ahí el reclamo de apertura de urnas. “¿Acaso Grindetti se hubiera quedado de brazos cruzados si la situación hubiese sido inversa”, se preguntan.

Los hombres de Grindetti le apuntan a Santilli, pero aún más al “entorno” del Colorado al que acusan de llevar el reclamo de apertura de urnas al extremo.

En el búnker del candidato ganador reclaman un reconocimiento público por parte de Santilli. Acaso llegue, recién, cuando el escrutinio final de la Provincia esté terminado. “El reconocimiento ya fue hecho el mismo domingo a la noche”, replican desde el entorno del diputado nacional.

Esa tensión en la Provincia parece no tener relación con lo que ocurre a nivel nacional donde Patricia Bullrich habla seguido con Santilli. Ayer, por caso, hubo un diálogo telefónico y el Colorado se puso a disposición “para lo que Patricia necesite”, indicaron fuentes del santillismo.

La situación entre los dirigentes de la Provincia es distinta. La tirantez persiste. “Estamos ya trabajando en el rediseño de la campaña de cara a octubre convocando a una mesa política, somos optimistas de lo que viene y tenemos muy claro cuál es el camino para ganarle a Kicillof, estamos a tres puntos, el peronismo hizo la peor elección de su historia y nosotros consolidamos una base electoral, tenemos mucho para crecer”, dijo el jefe de campaña de Grindetti.

A esa mesa se sumarán dirigentes radicales que no estuvieron en el espacio de Bullrich, del peronismo republicano y la Coalición Cívica. También se invitará a Santilli, pero no en un rol estelar. “Va a ser uno más”, dijeron cerca del intendente de Lanús.

Mientas tanto, Grindetti y Santilli no han vuelto a hablar a pesar de que no protagonizaron una campaña virulenta. El reclamo del santillismo y el escrutinio metieron tensión. “Hasta que no se bajen de este no reconocimiento público, que acepten que Néstor ganó y que estamos en otra etapa, no hay nada que negociar con Santilli”, señalan en el equipo de campaña del team halcón.

Santilli, mientras tanto, habla con Bullrich y por ahora no se incorporará a la mesa de campaña bonaerense de Juntos por el Cambio que está diseñando Grindetti..