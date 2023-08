Robaron más de 1.100 autos

Las mafias de los "coches manchados con sangre" tiene más de 1.100 robos de automóviles en lo que va del año, con más de 70 víctimas fallecidas durante esta modalidad delictiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El dato fue dado a conocer por la ONG Defendamos Buenos Aires (DBA) que, con la asistencia del Estudio Miglino y Abogados, llevó a cabo un relevamiento "a partir de los casos de los juzgados en lo Nacional de Instrucción en lo Criminal, más los juzgados penales de Lomas de Zamora, San Isidro, San Martín, Morón, Quilmes, La Matanza, Moreno y La Plata; donde quedó acreditado que en el último año hubo al menos, 72 homicidios cometidos en ocasión del robo de 1.120 autos y vehículos de todo tipo".

"Hace unas horas en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, tres delincuentes armados abordaron a una mujer que arribaba a su casa para robarle el auto y terminaron asesinando a un vecino que salió en su defensa. El vecino llamado Carlos Víctor Bustos, de 48 años, quiso interceder para evitar el robo, pero terminó muerto de un disparo en la cabeza. El homicidio ocurrió en la calle Gibson al 500, de la citada localidad del sur bonaerense.

Lamentablemente, el crimen de Carlos, se suma al del médico Juan Carlos Cruz, asesinado la semana pasada en Morón y la lista sigue hasta conformar 72 homicidios relacionados con los ‘coches manchados con sangre’", comenzó rememorando Javier Miglino, director de DBA.

Y continuó: "Días atrás, un hombre fue asesinado cuando intentó resistirse al robo de su camioneta Citroen C3, en la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, partido de La Matanza. La esposa de la víctima vio como los cuatro delincuentes le dispararon y escaparon en el mismo vehículo. El grave hecho ocurrió en la calle Humahuaca al 600, cuando la víctima, Emilio Ghezzi, estaba sacando la camioneta para irse a trabajar. Allí fue interceptado por cuatro delincuentes que intentaron robarle el vehículo y todo desembocó en el trágico crimen".

"En general los vehículos seminuevos, robados a punta de pistola, terminan en la calle Warnes, en el porteño barrio de Chacarita. Pasan los años y las mafias de los ‘coches manchados con sangre’ siguen impunes, ganando millones a expensas de la sangre inocente derramada en las calles de Buenos Aires", agregó.

Bajo esta línea, Miglino explayó que "en la actualidad ya no son los meros ladrones aquellos que habitan las cárceles, sino que los detenidos por el Servicio Penitenciario Federal y las diversas justicias provinciales, poco a poco, comienzan a forjar una nueva y temible minoría: los asesinos".

"Esto es reflejo del mundo del crimen, donde ya no se sale a robar sino que se tiene en cuenta la posible defensa de la víctima y la muerte de ésta. Los ladrones entran en casas donde hay gente y roban el auto a sus dueños, es decir, ya no se usa la grúa para llevarse el coche o pelar los cables y cruzarlos para dar arranque. El ladrón sabe que está a punto de convertirse en asesino y sin embargo no lo piensa ni un momento", lanzó.

Además, el director de DBA expresó que "cada vez que uno o más criminales fusilan a una persona frente a su casa para robarle, muchos se preguntan ‘¿qué habría ocurrido si el hombre hubiera tenido un arma legal, pudiendo utilizarla en su defensa y así salvar su vida?’".

"La legítima defensa, siempre vuelve a llamar la atención social, a partir de casos emblemáticos como el del sargento de la Policía Bonaerense, quien abatió a un criminal en Moreno que le había robado, a punta de pistola, su moto y el efectivo policial le disparó, temiendo por su propia vida y la de su novia. Es destacable que la doctrina moderna fundamenta la legítima defensa en dos pilares: la protección de la persona y la necesidad de que prevalezca el orden jurídico. El instituto otorga un derecho limitado a la defensa necesaria en el caso que se trate de agresiones con armas, a la vida o integridad corporal, y mas tarde este derecho se va extendiendo a la defensa de otros bienes jurídicos, como una moto o un auto, siempre dentro de los límites de la proporcionalidad", finalizó Miglino.

Escalofriante

