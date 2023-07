Kicillof a la oposición: “Son inútiles”

El gobernador Axel Kicillof aprovechó un acto que se desarrolló en el Astillero Río Santiago para lanzar fuertes críticas contra la oposición. Afirmó que los dirigentes de Juntos por el Cambio gobernaron “fracasaron” porque “son una manga de inútiles” que “aplicaron el manual de la derecha: cerrar, ajustar e hicieron un desastre”.

Al encabezar en la planta naviera de Ensenada la botadura de una compuerta para el Arsenal Naval Puerto Belgrano junto a Agustín Rossi y Jorge Taiana, sostuvo que “la derecha se llena la boca diciendo que hay que darle educación a la gente, pero cerraron 37 escuelas rurales”.

Sobre el astillero, el gobernador recordó que fue “objeto de ataques y fue defendido por los trabajadores” y consideró que “quienes quisieron cerrarlo deberían tomar nota que las dos lanchas y esta compuerta que se botaron serán una fuente de divisas y de trabajo”. En esa línea, advirtió que si la administración de Vidal hubiera cerrado el Astillero “nos hubiéramos quedado sin barcos y sin esta potencialidad” y analizó que desde la oposición se decía “que el Astillero no iba a funcionar, decían que era gente que no quería trabajar y acá ven los resultados”. Finalmente, subrayó que en las próximas elecciones se ponen en juego “dos modelos de país”.

En forma paralela, comenzaron a difundirse en las redes sociales dos spots de campaña de Kicillof, al ritmo de Sergio Denis y La Bomba Tucumana. Uno de los videos fue el basado en la canción “La pollera amarilla” y allí se ven distintas imágenes del mandatario bonaerense y, al ritmo de la canción, se escucha: “Camina pueblos y barrios, trabaja de noche y día. Y a todos los vuelve locos, Kicillof en la provincia”. El segundo spot es con la canción “Te quiero tanto” de Denis. En este video se escucha: “Te quiero tanto, no me preguntes más. Axel, lo banco. Y no pienso votar a la derecha, yo elijo peronismo boleta completa”.