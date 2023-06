Por la sequía la economía bonaerense perdió casi 8.500 millones de dólares

La sequía golpea fuerte en la economía nacional y en la bonaerense en particular. Esto es producto de una caída de la producción agrícola récord del 42%, en tanto que el 17% del stock bovino todavía se encuentra en área de sequía severa.



A su vez, el impacto en la economía regionales y las actividades relacionadas se sienten, siendo que los puertos de Buenos Aires están recibiendo entre un 50% y 55% menos de camiones que el año pasado.



En una valorización del impacto económico, se desagregó las pérdidas en US$ 6.475 millones por el lado de la agricultura por la caída de la producción, unos US$ 1.774 millones de la ganadería producto de aumento de la mortandad, menor peso logrado por los terneros vendidos, venta forzosa de vacas, menores nacimientos y pérdida de pasturas; y unos US$ 217 millones por pérdidas en la industria de la lechería como resultado de menor producción y aumento de costos.



"El informe es bastante categórico. Llegó el momento en la Argentina de tomar un camino con un rumbo más productivista para que pueda empezar a desarrollarse y ser un lugar más ameno para vivir. Más allá de lo que discutamos, hablemos de las cosas sobre las que sí podemos ponernos de acuerdo", dijo Nicolás Pino, presidente de la SRA en el marco de la Reunión de Delegado, Directores y Socios de los distritos 1,2,3, donde se presentó el documento.

Por su parte, Tomás Palazón, director de la SRA, fue el encargado de introducir el trabajo y expresó: "La provincia es la más afectada tras 10 meses de seca, en tiempo y cobertura".



El informe destaca que por cuarta vez en 70 años, se sucedieron tres años consecutivos de Niña y que las tres veces previas, la caída de la producción coincidió con desajustes macroeconómicos. Ocurre que desde agosto, la producción de Buenos Aires estuvo afectada en su totalidad por la sequía, especialmente la región del este, que desde noviembre hasta febrero sufrió sequía severa", indica el estudio.





Niveles de impacto

Entre las consecuencias del fenómeno, la caída de la producción agrícola récord del 42% impacta diferente según el tipo de cosecha. .La soja y el maíz producirán la mitad de lo hecho en 2022, siendo la de la soja la producción más baja en 20 años. Por su parte el maíz alcanzará los 7,64 millones de toneladas, siendo el nivel de producción más bajo desde la campaña 2013/14.

El trigo cayó un 40% y la cebada un 12% respecto a la campaña anterior. El sorgo y el girasol fueron los más resistentes a la sequia aunque con caídas también pero de 2% y 8% respectivamente.

En el informe se establece también el impacto en los puertos de Buenos Aires, que están recibiendo entre un 50% y 55% menos de camiones que el año pasado. Lo que genera un efecto recesivo en las economías relacionadas como los autotransportes de cargas.



El documento no se queda solo en la evaluación del panorama, sino que presenta una serie de propuestas para mejorar la situación y analiza el efecto de las acciones del Gobierno.



Desde la SRA, para volver a impulsar la actividad consideran que es necesario aliviar la carga y tomar decisiones urgentes como: política tributaria provincial, caminos rurales y cuencas hídricas; políticas para la planificación de inversiones y gestión del mantenimiento y mejoramiento de los caminos; conformación de la Mesa de Seguridad Rural; Ley de Emergencia, menos burocrática, más flexible y consistente a la situación; y que se modernice la gestión del BAPRO, entre otras medidas.