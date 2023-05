Larreta presentó un proyecto para reducir el pago de Ingresos Brutos en CABA

Horacio Rodríguez Larreta, presentó hoy un proyecto de ley que busca reducir las alícuotas del impuesto sobre Ingresos Brutos a sectores productivos. Lo hizo desde la sede de Gobierno, ubicada en Uspallata 3160, barrio porteño de Parque Patricios.



"Hace más de 10 años que no crece el trabajo privado formal en la Argentina. Es tan difícil producir en nuestro país que hace más de 10 años miles de argentinos se pierden la oportunidad de trabajar, y tenemos que cambiarlo ya. Es prioridad uno", expresó Larreta al tiempo que definió a Ingresos Brutos como "un impuesto muy extorsivo".

El referente del PRO informó sobre un nuevo alivio impositivo luego de que la Legislatura aprobara exenciones de Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el ABL, y la disminución de la plusvalía en zonas estratégicas. El anuncio de Larreta impactará en tres sectores: la construcción, la industria y el sector primario de ganadería y pesca. Hay convenios multilaterales que se verán impactados. El objetivo es ir reduciendo progresivamente el peso de IIBB en la cadena productiva, ya que termina influyendo en el precio final del producto.

El proyecto fue elaborado en coordinación con los actores económicos involucrados, en base a las características y necesidades del sector. "Todo aumento del producto se traducirá en baja de impuestos", prometió.

En una nueva muestra de unidad, estuvieron presentes los precandidatos a jefe de gobierno de Juntos por el Cambio: Jorge Macri (PRO), Martín Lousteau (UCR), Roberto García Moritán (Republicanos Unidos) y Graciela Ocaña (Confianza Pública), entre otros referentes de las distintas fuerzas que componen la coalición opositora. Además de los representantes de los sectores productivos.

A su parte, Ricardo López Murphy fue invitado a participar, pero decidió no asistir. El ex ministro de Economía se ubicó detrás la de titular del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, otra de las precandidatas con aspiraciones presidenciales del espacio. "Esta es la foto de una Argentina posible. Una foto que muestra que, si todos trabajamos juntos, con un rumbo que ponga a los argentinos por encima de todo, podemos hacer el cambio de nuestras vidas. Tenemos que trabajar juntos, que es algo que no es muy común en la Argentina", enfatizó el precandidato del PRO.

El acto de anuncio contó con la presencia del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Nicolás Pino y sus vicepresidentes Raúl Etchevere y Marcos Pereda; también asistió Daniel Funes de Rioja en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA) junto a Diego Coatz (director ejecutivo), Carla Martín Bonito (directora ejecutiva de COPAL), Eduardo Franciosi (director ejecutivo de CILFA) y Diego Leal (presidente Departamento PyMI y Desarrollo Regional).

Por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) participaron Gustavo Weiss, Carlos Folatti, Carlos Galuccio y Nancy Hornus (presidenta de la Comisión de Equidad). Estuvo además el secretario de Organización y Asuntos Gremiales del gremio de la UOCRA, Rubén Pronoti.



Proyecto de ley

El proyecto de ley se enviará hoy a la Legislatura y contiene:

En el caso de la Industria Manufacturera, se impulsa reducir la alícuota de Ingresos Brutos un 33%, pasando del 1,5% al 1%. Dentro de este rubro se destacan los ítems Alimentos y Bebidas, Indumentaria y Calzado, Productos Farmacéuticos, Automóviles, Metalurgia y Siderurgia, y Electrodomésticos, entre otros.

Para el sector de la Construcción, la baja será del 20%, pasando del 2,5% al 2%.En este rubro se destacan los ítems. Infraestructura, Instalaciones, Materiales para la construcción, Edificios y Obras Hidráulicas, entre otros. Se eliminará por completo la alícuota del 0,75% que tiene hoy el Sector Primario. En este grupo se destacan los ítems Ganadería, Agricultura, Pesca y Extracción de Hidrocarburos, entre otros. Además, propone bajar las alícuotas a los sectores primarios e intermedios ya que en estos niveles iniciales es donde más impacta el peso de Ingresos Brutos y termina encareciendo el precio final del producto. El esfuerzo fiscal que se destinará a implementar esta reducción de alícuotas de Ingresos Brutos a estos sectores productivos será de $38.056 millones.



Alcance de la medida Según el detalle del proyecto, la reducción en la alícuota de Ingresos Brutos busca significar una reducción en los impuestos que deberán pagar las empresas radicadas en la ciudad como también las industrias que, a través del Convenio Multilateral, poseen actividad comercial en CABA y en otras provincias. De transformarse en ley, la Ciudad se ubicará entre las provincias con las alícuotas más bajas del país. Según detallaron desde la gestión porteña, el proyecto apunta a traducir "el compromiso público de la Ciudad de que, en caso de que el Gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema, se bajará la alícuota de Ingresos Brutos a los instrumentos financieros".