Juntos pidió a Kicillof que defina la fecha de elecciones y termine con la especulación política

Los presidentes de los bloques de Juntos en la Legislatura provincial, Alejandro Rabinovich y Maximiliano Abad, encabezaron la presentación y estuvieron acompañados por los senadores y diputados de cada bloque.



“La provincia de Buenos Aires es el único distrito de la República Argentina que aún no tiene fijada la fecha de elecciones, con la incertidumbre que esto genera tanto a nivel político como democrático”, señaló Alejandro Rabinovich.



“No podemos permitir que detrás de un comicio electoral, donde se van a elegir a los 135 intendentes, además, del próximo gobernador, nos tenga a merced de una especulación política de su alianza electoral”, y agregó: “Es la primera vez que sucede en 40 años de democracia que la provincia de Buenos Aires es la única provincia que no tiene fijada su fecha de elecciones”.



Por su parte, Abad sostuvo que “el gobernador Kicillof convocó a las PASO pero no a la elección general. No hay certidumbre, no hay seguridad jurídica sobre el proceso, ni certezas para los bonaerenses. Hoy sólo hay manipulación del proceso electoral”.



Por último remarcó que “desde Juntos queremos que el Gobierno diga cabalmente, y ya mismo, cuándo y cómo van a ser las elecciones generales. No sabemos cuál es la fecha, cuál es la autoridad electoral, ni cuál es el sistema de votación”.