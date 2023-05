Intendente radical anunció que no va por la re-reelección y envió un mensaje al interior de Juntos

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, confirmó en las últimas horas que no buscará la re-reelección al frente de su municipio y, en su lugar, impulsará al concejal Francisco Recoulac.

El alcalde radical confirmó su decisión en la asamblea del Comité que tuvo lugar el jueves por la noche, en la que también confirmó su apoyo al diputado provincial Valentín Miranda para que puede ser reelegido por cuatro años más en su banca.

"No voy de candidato a diputado porque tenemos un excelente diputado provincial que es Valentín Miranda que ha sido fiel a la gestión, fiel a Trenque Lauquen, fiel a la sección electoral, y me tocó verlo trabajar y lo veo siempre, está en todos lados, me acompaña, apoya a los intendentes de toda la sección, así que voy a hacer todo lo posible como dirigente del Partido Radical para que Valentín pueda renovar su mandato porque se lo ganó y se lo merece, lo voy a respaldar para que siga siendo legislador”, expresó Fernández.

En los hechos, se trata de un gesto de trascendencia política al interior de Juntos, ya que Fernández es el presidente del Foro de Intendentes Radicales de la Provincia. Aunque ya venía dando señales de que no buscaría un tercer mandato al frente del municipio, terminó de confirmarlo en las últimas horas ante sus correligionarios.

"Luego de un profundo y meditado análisis, tomé la decisión de plasmar en un gesto concreto el proceso que inicié en mí gestión para profundizar una renovación generacional en la dirigencia de nuestro distrito y la provincia. No seré candidato a intendente ni ocuparé lugares en las listas para legisladores provinciales y nacionales", expresó Fernández, en sus redes sociales.

"Con esa decisión plasmada, y confiado en que es un gesto hacia la comunidad para que siga creyendo en la política que debe ser un instrumento de transformación donde se prioricen los equipos y los proyectos y no los egos personales, el Comité de la UCR abrió un debate donde se eligió por unanimidad y proclamación a Francisco Recoulat como candidato a intendente de Trenque Lauquen por Juntos", agregó.