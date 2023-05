“Es ilegal que los municipios den de baja a la prestadora como obra social obligatoria”

El presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), Homero Giles, afirmó que los municipios no pueden dar de baja a la prestadora como obra social obligatoria de sus empleados porque es “ilegal”. El dirigente argumentó que los convenios deben ser para toda la planta de trabajadores y no para una porción, por lo cual no habría posibilidad de habilitar la elección de obras sociales y mantener al IOMA como una alternativa más.

“La centralidad del discurso de los intendentes de Juntos por el Cambio es que les dan libertad de elegir a los empleados y eso es mentira. No se puede hacer porque sería ilegal”, afirmó Giles. “Venden y promueven fantasías, porque los afiliados no pueden optar por qué obra social tener. El contrato entre IOMA y el municipio debe ser por todo el grupo de trabajadores, no puede ser parcial”, completó el titular de la obra social bonaerense.

Tigre se transformó en el primer distrito gobernado por el peronismo que se desligó del IOMA como aporte obligatorio para sus empleados. No lo decidió el intendente, Julio Zamora, sino que se definió por una votación que ganó Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante, con el voto de desempate del presidente de ese cuerpo legislativo,

Segundo Cernadas. Zamora puede vetar la ordenanza, o promulgarla.

Tigre se sumó a distritos gobernados por Juntos por el Cambio que tomaron la misma medida con la obra social bonaerense, como Capitán Sarmiento (el intendente es Javier Iguacel) y San Nicolás (el jefe comunal es Manuel Passaglia).

También el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, criticó las embestidas municipales contra el IOMA. “Se ve claramente cómo los principales dirigentes de nuestra oposición política, primero Mauricio Macri y ahora Patricia Bullrich, están utilizando el sistema de salud, la obra social de los bonaerenses para hacer campaña política”, dijo.