Convocan a unos 7.000 conductores civiles para manejar patrulleros de la Bonaerense

Una polémica convocatoria generó el Ministerio de Seguridad bonaerense que encabeza Sergio Berni al solicitar conductores civiles para manejar los patrulleros de la Policía provincial, aunque no portarán armas.

En ese sentido, trascendió que se estima que serán sumados unos 7.000 choferes, quienes irán con el uniforme de la fuerza pero sin la pistola reglamentaria.

Los aspirantes, denominados "conductores-motoristas", recibirán un curso de nueve semanas antes de salir a las calles.

En conjunto con los 135 municipios, incorporarán personal civil con el objetivo de liberar a los oficiales de la policía Bonaerense de esa tarea y así poder reforzar la seguridad de la Provincia, ya que hasta ahora estaban a cargo de manejar el patrullero ya sea en un recorrido ordinario o en una persecución.

Si bien aún no se conocieron demasiados detalles en cuanto a la cantidad de personal solicitado, se estima que es para conducir unas 1.400 camionetas de la fuerza.

Por lo tanto, si se tienen en cuenta los francos y tercios (los tres turnos por jornada de trabajo de 24x7), podrían ser necesarios unos 7.000 choferes civiles de móviles,

La ideas es que el policía quede liberado de esa función y así ante alguna persecución o tiroteo -o las dos- el efectivo pueda abocarse a la misma y no tener que ejecutar esa tarea además de manejar, con lo peligroso que suele ser llevar a cabo ambas funciones.

Todos los municipios, en sus páginas web, tienen el pliego de condiciones y proveen un link de descarga del formulario que los aspirantes deberán presentar en las sedes dispuestas en cada uno de los distritos, según informó el diario La Nación.

Entre los requisitos principales aparecen tener entre 18 y 29 años; ser argentino nativo o naturalizado; contar con secundario completo -sin adeudar materias-; y registro vigente de, al menos, seis meses de antigüedad (algunos municipios, como San Isidro, exigen un año).

También, "ficha limpia" -no tener antecedentes penales- y responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en las condiciones de ingreso.

Luego, hay leves variantes según el municipio: mientras que algunos definen que la convocatoria está dirigida a personas con domicilio real en la provincia de Buenos Aires, otros apuestan a darles el trabajo a los ciudadanos de su partido; es, por ejemplo, el caso de Berazategui, que de forma "excluyente" circunscribió el llamado a "berazateguenses".

Berni defendió la medida

El ministro de Seguridad bonaerense aseguró en su momento que "todas las fuerzas reclutan civiles" y que la polémica se desató por "un error de concepto".

"Es un reclutamiento. En la Argentina, todas las policías reclutan civiles, incluyendo las Fuerzas Armadas. Una vez que son reclutados, esos civiles pasan a tener estado policial. Y tener estado policial no significa estar autorizado a portar armas o participar de un operativo", explicó el funcionario.

Asimismo, remarcó que "en la Policía, el 100 por ciento tiene estado policial" y añadió: "Un médico, un administrativo o un perito tienen estado policial pero no están autorizados a hacer un operativo ni portar armas". Berni explicó que los aspirantes no portarán armas porque "no necesitan defenderse".

"Los vehículos son blindados y obviamente van a tener protección de chalecos antibalas. No van a tener capacidad operacional para bajarse del patrullero", detalló.

Y afirmó: "Esta situación existe desde hace muchísimo tiempo. Muchos municipios de la Provincia tienen móviles de seguridad ciudadana que están conducidos por personal municipal". "Hace unos meses, en un tiroteo en `Fuerte Apache`(barrio Ejército de los Andes), un empleado municipal, manejando un vehículo policial, murió de un disparo en la cabeza porque estaba con la ventanilla baja y esa fue la gota que rebalsó el vaso", recordó.