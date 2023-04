Bozzano advirtió que Junín podría perder los beneficios de “Municipios de Pie”

Tras una reunión mantenida con el secretario de Asuntos Municipales de Nación, Avelino Zurro, la concejal del Frente de Todos Clara Bozzano advirtió que Junín podría perder los beneficios del Programa Federal “Municipios de Pie”

Sobre el caso, Bozzano explicó: “El Ministerio del Interior, a través de su Secretaría de Municipios, ya le envió al intendente Petrecca una carta documento para que regularice la situación. La rendición de cuentas que presentó el intendente correspondiente al año 2019 tiene observaciones que deben aclararse de inmediato”.

Y agregó: “Si la situación no se regulariza, Junín no se podrá suscribir a un nuevo convenio y por ende nuestros vecinos y vecinas no podrán acceder a los beneficios del programa”.

“Es importante recordar que el programa contempla una asistencia directa a municipios de todo el país para la adquisición de equipamiento, insumos y otros bienes de capital y así darle un impulso a la economía, la autonomía, la integración regional e inclusión social en las comunas”, dijo.

Sobre el caso de Junín, Bozzano detalló: “Es evidente que al intendente no le interesa gestionar beneficios para Junín, porque estamos hablando de un programa muy importante, que puede mejorar la calidad de vida de muchos vecinos”.