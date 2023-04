Manes alerta que Juntos puede perder la elección

El diputado nacional Facundo Manes encendió una luz de alarma de cara a las elecciones y planteó que es un error pensar que Juntos por el Cambio tiene garantizada la victoria en las elecciones generales.

El neurocirujano radical advirtió la necesidad de "de discutir ideas y saber para qué se quiere el poder" y para ello "hay que poner las candidaturas abajo y las propuestas, las ideas y los equipos arriba". "Todo el mundo habla de candidaturas con liviandad cuando la gente no llega a fin de mes y vive con miedo, aseguró.

En ese contexto, Manes planteó que "están los populistas" que proponen más emisión, gasto público y deuda y puso como ejemplo que Argentina gana $5 y gasta $10. "Ninguno de los dos sectores se pregunta cómo se gana $20", algo que de lograrlo "tenemos resuelta la brecha cambiaria" con las exportaciones como eje.

Manes también resaltó la importancia de no repetir la experiencia de ser una coalición "antikirchnerista" pensada para ganar en el terreno electoral y "no de gobierno". "Ocho años después no podemos ir a una alianza para ganarle al otro", dijo también refiriéndose al triunfo del Frente de Todos en 2019.

Allí fue que planteó que es necesario "auscultar bien lo que pasa en la sociedad". "Tenemos que tener una discusión de ideas y no las veo. Veo discusiones de ego, de poder, de campañas y también lo que veo es que le hablamos al voto histórico en medio de las internas. No les hablamos a los jóvenes y al centro popular que nos votó en 2021", amplió. Y remarcó: "Si no representamos la sociedad de este momento, hoy Cambiemos puede perder la elección. No la doy por ganada".

A la derecha

Asimismo, Manes advirtió que Juntos por el Cambio "se está corriendo muy a la derecha" y criticó al "liberalismo infantil, que es pura fantasía". En ese sentido remarcó que se necesita "un liderazgo que promueva la cooperación" y se quejó de que "algunos quieren hacer todo a lo guapo; el kirchnerismo quiere hacer asistencialismo anticapitalista; y hay un liberalismo infantil, con la idea de que hay que eliminar el Estado, que no haya Banco Central, que se adopte una moneda extranjera, que no haya regulación de ningún tipo a los mercados y hasta llegando a hablar de mercado libre de órganos de personas".

Al ser consultado sobre si pretende ser precandidato presidencial, Manes indicó: "Tenemos un proyecto de país y estamos dispuestos a exponerlo a los votantes y a competir en las PASO con el PRO. Con el `Sí, se puede´ no nos alcanzó. Pretendemos representar a muchos desilusionados con los gobiernos anteriores, pero en forma constructiva, sin descalificar".