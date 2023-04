Berni aseguró que no va a renunciar y que sufrió una fractura de cráneo

l ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, brindó una conferencia de prensa tras haber sufrido una fuerte golpiza en el corte de la Autopista General Paz, este mediodía por parte de un grupo de colectiveros. El funcionario bonaerense señaló que en el ataque padeció lesiones por parte de los piedrazos, golpes y botellazos.

"¿Por qué tengo que renunciar? Lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo y seguir trabajando", aseguró el funcionario. En el marco de declaraciones, Berni aseguró que no va a denunciar a quienes le produjeron las heridas.

Asimismo, el funcionario detalló que: "duele más la herida del corazón de que un bonaerense, que uno tiene la responsabilidad de cuidar, fue asesinado que los golpes que uno recibe. Más allá de tener fractura de cráneo, hundimiento de la órbita", aseguró. Además, detalló: "Tengo fracturado el malar, pero nuestra responsabilidad es seguir trabajando. Están viendo los médicos si tienen que operarme o no".

"Recibí muchísimos golpes, me quedé en el lugar, pero lamentablemente después se complicó todo porque la Policía cumplió con el protocolo e hizo lo que tenía que hacer, que es sacarme del lugar", aseguró. Además, Berni confirmó que la agresión se trató de "un golpe más" y que "no hace mella". "Uno muere de pie y no arrodillado", sentenció.

Sobre el asesinato del colectivero, mencionó que: "No es un hecho habitual, nadie asalta un colectivo así, cuando uno investiga estos casos no es el modus operandi habitual", y agregó en su versión que los ladrones cruzaron dos vehículos para detener al colectivo que manejaba el chofer Daniel Barrientos. En ese sentido, dijo que los delincuentes utilizaron pistolas calibre 40, algo que describió como "inusual".