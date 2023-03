Disputa por el envío de fuerzas federales

La decisión del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, de enviar un "comando unificado de fuerzas federales" al Conurbano Bonaerense para combatir la inseguridad en algunos barrios, no cayó bien en la Gobernación. Desde La Plata, Axel Kicillof pidió enseguida explicaciones respecto de la medida y se desató un foco de tensión entre la Casa Rosada y la Provincia.

Según se supo, el mandatario fue anoticiado de la medida por medio de su ministro de Seguridad, Sergio Berni. Asimismo, la Gobernación recibió la notificación del anuncio por medio de una comunicación que la titular de Seguridad y Política Criminal a nivel nacional, Mercedes La Gioiosa, entabló con el jefe de la Unidad de Control de Gestión del Ministerio que conduce Berni, Darío Ruiz.

Por esta razón, Kicillof le envió una misiva al ministro Fernández para que informe si la medida fue coordinada con algún funcionario provincial, como también las funciones, responsabilidades, misiones y capacidades operativas que tendrán dichas bases, en territorio de la Provincia.

En este marco, fuentes nacionales de la cartera de seguridad hicieron trascender que no responderán a las solicitudes planteadas por el gobernador Kicillof y afirmaron además que el arribo de fuerzas federales al territorio bonaerense estuvo precedido de diálogo y reuniones con un "alto funcionario" provincial y con secretarios de seguridad de distintos municipios del Conurbano. Al respecto, ampliaron que hubo varias reuniones y que la última de ellas, realizada en la sede Centila, contó con la presencia de Aníbal Fernández.

“Fue a pedido de un funcionario de máximo nivel provincial y se empezó a trabajar. Mercedes (La Gioiosa) se metió de lleno en el tema. Se hicieron cuatro reuniones, a la última, en el Centinela, fue Aníbal. Vinieron los secretarios de Seguridad, nos pidieron presencia y apoyo. La idea es que hubiera presencia en distintos lugares, tener reacción rápida. Se decidió el plan, la plata la ponemos nosotros y encima tenemos que dar explicaciones”, señalaron fuentes cercanas a Fernández.

En torno a la tensión que desató la medida nacional, trascendió que uno de los nombres fuertes que participó de las reuniones fue el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, quien además se reunió con el propio presidente, Alberto Fernández, con quien habló del tema seguridad, entre otros asuntos.

En tanto, fuentes provinciales deslizaron que “en la coordinación efectiva en el territorio tiene que estar Seguridad (provincial). No se puede no hacer eso”. Además, se refirió al ministro de Seguridad de la Nación. “Aníbal cada vez se tira más contra La Cámpora y que Cristina no puede ser candidata, y Axel claramente no opina eso”, analizaron.

El pasado 9 de marzo, durante la apertura de las sesiones en el Congreso, Alberto Fernández se había referido al tema seguridad en la Provincia. “Aún no está en funcionamiento, pero esto es inminente. En la semana va a estar listo. Son cinco centros operativos en La Plata, La Matanza, Tigre, Pilar y Avellaneda, de donde vamos a tener acciones rápidas, porque se necesita tener respuestas muy rápidas para poder cumplir con el objetivo”, expresó.