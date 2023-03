Kicillof reglamentó una ley para los instrumentadores quirúrgicos

Con un discurso el gobernador afirmó que "lo que a uno más alegría le da es cuando se reconoce un derecho. Si además de reconocer un derecho, toca ampliarlo y en una perspectiva donde hay mucho para seguir conquistando, esos son los mejores actos de gobierno".

En su diagnóstico sobre el sistema de salud, afirmó que "recibimos un sistema desfinanciado, vaciado y muy golpeado por una administración que claramente no es amiga de lo público".

Y agregó: "Cuando los gobiernos son neoliberales, para ponerlo dentro de una familia y no personalizar, tienen este modus operandi que consiste en desfinanciar, en no prestar atención, no invertir. Se produce un vaciamiento desde adentro. Es gradual. No hace falta sacar un decreto. Hace falta no hacerlo".