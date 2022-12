Detienen al hijo y al sobrino de un comisario de la Bonaerense

Luego de que se confirmara que el cadáver calcinado encontrado en Guernica pertenece a Lautaro Morello, el joven de 18 años que desapareció hace una semana junto a un amigo en Florencio Varela, detuvieron al hijo y al sobrino de un comisario bonaerense por el crimen.

En el marco de la causa por la desaparición de Lucas Escalante (26) y Lautaro, la fiscal de la causa, Mariana Dongiovanni, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2, realizó un allanamiento en la casa de un comisario mayor de la policía bonaerense, en el barrio La Capilla de Florencio Varela.

Según las fuentes consultadas, Cristian Centurión, hijo de ese comisario -que es cadete de la fuerza- y su primo, llamado Maximiliano Centurión, son los sospechosos que están bajo investigación por un presunto conflicto que habrían tenido con una de las víctimas.

En ese sentido, un testigo declaró que la noche de la desaparición, los jóvenes preguntaron por la casa del comisario y ahora se investiga si el BMW azul en el que se movilizaban los chicos estuvo estacionado frente a la casa de ese jefe policial.

Lucas y Lautaro fueron vistos por última vez hace una semana, pasadas las 23.30, en el barrio La Capilla, en Florencio Varela. Lautaro se encontraba con otros amigos en la esquina de su casa y Lucas lo pasó a buscar a bordo de un auto de alta gama, un BMW color azul. Juntos se fueron a dar una vuelta y eso fue lo último que se supo de ellos.

La familia del joven ya reconoció el cuerpo, explicaron fuentes de la investigación. Hasta el momento no se conoce dónde lo mataron, pero sí está confirmado que "lo tiraron descompuesto y lo quemaron parcialmente". El cadáver hacía varios días que estaba allí, aunque no se sabe desde cuándo.

El caso

Lautaro se encontraba en la esquina de su casa tomando una gaseosa con un amigo cuando lo pasó a buscar Lucas. Juntos salieron a dar una vuelta. Los jóvenes partieron en un BMW azul que Lucas tenía hace un año. Lautaro es fanático de los autos y hasta montó un lavadero en la puerta de su casa. Los mismos clientes, sus vecinos, motorizaron la búsqueda y acompañaron a la familia.

En ese momento, Lautaro vestía camiseta de la Selección Argentina, jeans modelo Mom celeste, y zapatillas negras marca Vans. Es delgado, cabello negro corto, tez blanca, ojos color café, mide 1,60 y no posee tatuajes. Cursa el último año del secundario y cuando no está estudiando lava autos con su hermano Matías, que ahora no para de compartir publicaciones en sus redes sociales pidiendo por su hermano.

Según el registro de las cámaras de seguridad, pasaron primero por la casa de un comisario mayor de la policía bonaerense. Uno de los dos jóvenes era amigo del hijo del oficial.

Estefanía Natalin Morello (40), madre de Lautaro, realizó la denuncia un par de horas después de la desaparición. Es que se suponía que el joven iría a buscarla a la parada del colectivo donde trabaja, una rutina que se rompió. Su hijo —el menor de tres— solía escribirle todo el tiempo para decir donde estaba. Eso le llamó la atención.

Luego de la desaparición, a los dos días fue hallado el auto carbonizado al costado de una ruta provincial. "No estaba amenazado, no tenemos problemas con nadie. En sus redes sociales sólo tenía mensajes con sus amigos, memes, reels, chistes. Lo invitan a tomar gaseosa, ni siquiera alcohol. Trabajaba todo el día en la empresa de mi papá, que tiene una constructora, él manejaba las máquinas y todo lo que hacía era después de trabajar", sostuvo una de las hermanas de Lucas.