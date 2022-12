Acusación de la Bicameral contra Arribas y Majdalani

La Comisión Bicameral la de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia emitió un dictamen de mayoría en el que denunció que en la gestión de Juntos por el Cambio (JxC) los extitulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani convirtieron a ese ente en un órgano de inteligencia policial y político-partidario a semejanza de la "Gestapo del Tercer Reich". Así se consigna por parte del Frente de Todos en las conclusiones sobre la investigación de la denominada "mesa judicial bonaerense" durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Plan sistemático

Durante el gobierno de Cambiemos, hubo un plan sistemático de espionaje que hizo foco en los sindicatos, particularmente en la provincia de Buenos Aires. El entonces presidente Mauricio Macri y la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tuvieron responsabilidad en esa vigilancia masiva al igual que las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Ésa es la tónica del dictamen que el Frente de Todos (FdT) se apresta a aprobar el martes en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), que preside Leopoldo Moreau y que estuvo abocada durante casi todo el último año a investigar cómo funcionó la inteligencia en la provincia de Buenos Aires después de que se conociera un video en el que espías, funcionarios y empresarios coordinaban cómo armar causas a sindicalistas y opositores.

La oposición intentará que el escándalo no salpique a los escalones más altos del macrismo y que todo quede ceñido a los agentes que se ocuparon de las tareas de espionaje.

El plenario que comenzará a las 14 no promete ser tranquilo. El FdT –que tiene ocho diputados y senadores– buscará aprobar el segundo dictamen sobre el espionaje en el macrismo. Esta vez no hará un panorama general, sino que estará centrado en lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Juntos por el Cambio –con seis diputados y senadores– procurará que el tema no escale hacia Macri y Vidal.

El video del escándalo

Las citaciones comenzaron luego de que se conociera un video del exministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, quien en 2017, en una reunión en la casa central del Banco Provincia en la ciudad de Buenos Aires, de la que participaron empresarios y exagentes de la AFI, dijo que le hubiera gustado tener una "Gestapo" (policía secreta nazi) para controlar a los gremialistas.

En el dictamen del oficialismo se afirma que "en el marco de la tarea que nos fue impuesta con la creación de la subcomisión orientada a establecer responsabilidades político-institucionales en virtud de la posible comisión de violaciones a la Ley de Inteligencia, particularmente referida a la persecución antisindical en la provincia de Buenos Aires, advertimos una vez más un comportamiento por parte de quienes condujeron el Sistema de Inteligencia Nacional en el período 2016-2019 que se repite como patrón en distintas causas judiciales y hechos de los que ha tomado conocimiento esta comisión"

"Tal accionar se encuadra en lo que hemos denominado un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, que está totalmente alejado de quienes cínicamente pretenden hacer creer a la sociedad que se trataba de simples hechos de 'cuentapropismo'", agrega.

A lo largo del dictamen del FdT se señala que la reunión en el Banco Provincia "revela, sin dudas, quienes fueron los responsables de una 'operación' ilegal en el seno de la AFI macrista: el entonces jefe de Gabinete de la Subdirección General (área responsable de la estructura operacional de la AFI), Darío Biorci, y el entonces director administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, subordinado al director general Arribas”.