Descartan fusión de ministerios

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, rechazó las versiones que indicaban que el gobernador Axel Kicillof trabaja para fusionar su cartera con la de Seguridad, tras un presunto paso al costado del actual titular de esa área, Sergio Berni, muy cuestionado en las últimas semanas por intendentes peronistas del Conurbano. En una rueda de prensa, el funcionario aseguró: “Solo hay versiones periodísticas. No quiero ni opinar de eso”.

“Sergio Berni es ministro de Seguridad y yo soy ministro de Justicia. Punto. No tengo nada que opinar. Es un tema que no me compete”, continuó Alak, y aseveró: “Lo estamos haciendo bien y el gobernador está contento con todo lo que estamos haciendo”.

En ese marco, el ex intendente de La Plata insistió: “Yo estoy cumpliendo con mi función de ministro de Justicia y Berni está trabajando en un área en la que también se hizo mucha inversión en equipamiento y logística. Berni es el ministro de Seguridad y yo de Justicia”.

Tras la referencia al tema de la inseguridad en la Provincia que hiciera Cristina Kirchner durante el acto en el Estadio Unico, se intensificaron los rumores sobre una eventual salida de Berni, que viene siendo apuntado por intendentes del PJ. También quedó en la mira de La Cámpora tras la represión policial en la cancha de Gimnasia.

En ese marco, trascendió que Kicillof podría fusionar los ministerios de Seguridad y Justicia y que a cargo de esa nueva cartera ampliada quedaría el propio Alak.

Berni, apuntado además en una investigación periodística por el aumento de su patrimonio, salió a despegarse de los rumores y dijo que “es una decisión que toma el gobernador, no depende de mí”. Pero luego dejó la puerta abierta a una salida: “El día que me tenga que ir, me voy. Yo no soy Martín Guzmán”, disparó.