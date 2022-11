Petraglia: “Solicitamos que se declare la emergencia agropecuaria a nivel local”

El bloque de concejales del Frente de Todos presentará un proyecto en el Concejo Deliberante para que el Municipio de Junín se declare la emergencia agropecuaria, en sintonía con la Provincia de Buenos Aires, y exima a los productores del pago de la Tasa de Conservación y Mantenimiento de la Red Vial.

Asimismo, propone la conformación de una mesa de trabajo para analizar el impacto de la crisis generada por el impacto del clima y generar políticas públicas activas que ayuden a la producción agropecuaria.

El concejal meonista Pablo Petraglia explicó que “de la misma manera que el Gobernador Axel Kicillof declaró la emergencia en el distrito de Junín y generó la prórroga o directamente la eximición del pago de Inmobiliario Rural, el Municipio debe acompañar a los productores haciendo lo mismo con la tasa de Red Vial”.

“Asimismo, la Provincia generó varias líneas de financiamiento tanto para la agricultura familiar como para los productores. Y todo esto lo hizo a partir del diálogo que existe entre el estado provincial y las entidades del campo. Es necesario que el Municipio de Junín tome a la provincia como ejemplo y actúe de la misma manera”, afirmó Petraglia. Además, el concejal referenciado en el Frente Renovador, sostuvo que “cuando el clima afecta a los productores todos los estamentos del estado deben acompañarlos. El clima no discrimina. Si el productor no puede generar ingresos, no puede pagar los impuestos nacionales, los provinciales y los municipales. Por lo tanto, los tres niveles del estado deben hacer su esfuerzo”.

“El gobierno nacional generó un dólar especial para que recuperen ingresos, el gobierno provincial los está eximiendo del pago del inmobiliario rural y el Municipio de Petrecca hasta ahora no hizo nada. Por eso, con este proyecto buscamos darles la mano a los productores que el intendente no le da”, concluyó Pablo Petraglia.

Políticas provinciales

La Provincia ha puesto a disposición distintas líneas de financiamiento para mitigar el impacto de la emergencia climática que afectó a estas regiones, destinadas principalmente a pequeños y medianos productores. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario ofrece un Aporte no Reintegrable para la Agricultura Familiar ante eventos climáticos adversos que otorga montos de hasta $200.000, destinados a la recomposición de la infraestructura dañada, la adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción y la reposición de animales muertos o afectados.

También cuenta con una Línea de Financiamiento Ante Eventos Climáticos Extremos con montos de hasta $1.500.000 y tasa del 35% para el reinicio del ciclo productivo, y otra de Financiamiento para Prevención y Mitigación de Emergencias.

Por su parte, el Banco Provincia cuenta con Financiamiento para Afectados por Fenómenos Naturales para solventar el costo de reparación de los daños materiales sufridos en los inmuebles o en un vehículo de su propiedad -siempre que no hayan sido cubiertos por la compañía de seguros-, con una tasa de interés fija de entre el 37% y el 39%. Además, la entidad ofrece una línea de financiamiento específica para Emergencia por Sequía.