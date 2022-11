En Junín, los médicos residentes realizaron una marcha en reclamo de un mejor salario

Médicos residentes marcharon, ayer, en Junín -en sintonía con las protestas a nivel nacional- en reclamo por un aumento salarial. Además, 150 residencias, de 50 hospitales -tanto de Provincia y Nación- se sumaron a la medida de fuerza por 24 horas.

En diálogo con Democracia, Malaida Lamelza, residente de cuarto año de Cirugía General en el Hospital “Abraham Piñeyro” de Junín, afirmó: “La problemática que estamos viviendo los residentes, por la cual estamos parando en toda la Provincia, se debe al salario. Hoy en día un residente está cobrando $320 la hora de trabajo”. Y agregó: “Las residencias médicas trabajan de 7 a 17, de lunes a viernes, y los sábados, de 8 a 13, más ocho guardias de 24 horas. Cuando uno finaliza la guardia de ocho horas debe quedarse para continuar con el día laboral, esto quiere decir que muchas veces se trabaja más de 24 horas seguidas, o sea, la guardia y el día de jornada laboral”.

“El problema del salario insuficiente es una de las problemáticas que viene acarreando el sistema de residencias, de la mano de otras situaciones. Uno, cuando finaliza la facultad, luego de una carrera de siete años, ingresa en un sistema de residencias que, si bien es opcional, es necesario, porque es un sistema de formación intensivo que cuando lo terminas te otorga el título de especialista”, afirmó Lamelza.

Condiciones “precarias”

Y agregó: “A veces nos encontramos trabajando sin dormir, sin ir al baño, sin comer, con mucho estrés, entre muchas otras situaciones más. Y a todo esto se le suma la lucha que planteamos hoy, que es el sueldo, al punto de que uno llega a cuestionarse si vale la pena trabajar así, por el sueldo que recibe”.

“Un residente de primer año está cobrando entre $120.000 y $150.000, esto no alcanza para pagar un alquiler, poder vivir y menos llegar a fin de mes. Es doloroso pensar en esta situación, porque todos nos formamos y queremos ejercer como médicos”, afirmó.

Por otro lado, señaló: “Hasta que el Estado no decida aumentar nuestros sueldos y considerarnos como esenciales, lamentablemente van a quedar cada vez más cupos de residentes libres. El sistema de salud se va a precarizar cada vez más. No es falta de vocación, sino que no podemos continuar viviendo con el sueldo que tenemos”.

En la misma vereda, Evelyn Acosta, residente de Trabajo Social, también del Hospital de Junín, agregó: “Lo que pasó es que hace poco se aprobó un nuevo reglamento de residentes. Esta lucha viene desde hace años ya, y el problema es que lo que se arregla nunca se ve reflejado en nuestros sueldos”.

“Lo que hoy gana un residente no alcanza ni para pagar un alquiler, lo que ganamos está por debajo de la canasta básica. Sumado a esto, no se valora el trabajo que hacemos, nosotros. Consideramos que nuestra labor es muy importante, ya que muchas veces somos los que sostenemos el sistema de salud y, aun así, no somos tenidos en cuenta”. Y completó: “Si un paciente se acerca a una guardia, a una consulta médica o, en mi caso, de trabajo social, lo más probable es que sea atendido por un residente. Por eso, hoy (por ayer), marchamos y paramos, porque queremos que se valore nuestra profesión; no solo por nosotros, sino porque el sistema de salud lo necesita”.

“Mano de obra barata”

“A nosotros, las residencias nos sirven muchísimo, son 11 años de estudio en general. Los siete de carrera, más los cuatro de residencia, donde ahí hacemos todas las prácticas necesarias para poder salir al mundo real, por así decirlo”, afirmó la residente. Y agregó: “El reglamento de residentes es de 2001 y no en todos lados se respeta, lo que hace que el trabajo sea súper difícil en muchos lados de la Provincia. Nosotros somos como la mano de obra barata”.

Por su parte, Brenda Ainchil, residente, pero del área de Psicología, afirmó: “Si bien cada provincia cuenta con su propio reglamento, en nuestro caso se aprobó uno hace poco menos de un mes. Había uno de 2001, que no tenía garantizado los aportes jubilatorios”.

Y agregó: “Fue una pelea ganada poder contar con este beneficio, pero nos jugó en contra, porque se nos realizó un recorte del salario, y eso no era lo acordado. Es por eso que estamos acá, nos sumamos a este reclamo general. Los residentes tenemos un salario diferente, de acuerdo al lugar en el que trabajamos, Marchamos por un salario digno e igualitario, sin importar dónde estemos ejerciendo”.

A estas palabras, se sumó Lamelza: “Si uno no realiza la residencia, puede trabajar igual porque somos médicos graduados con título, pero uno, cuando se recibe, ingresa a un sistema de trabajo con muy poca práctica clínica, entonces la mayoría de los graduados termina realizando los cuatro años de residencia. Lamentablemente, hoy no son muchos los que deciden ejercerla, porque no es rentable y porque terminas dedicándole muchas horas a algo que no sabes si vale la pena”.

“En algunos centros médicos de Junín se viven situaciones de violencia y maltrato, cuando uno ingresa a una residencia ya sabe de antemano que va a perder todo tipo de vínculo social, sumado a que no puede buscar otro trabajo para poder aumentar sus ingresos, porque hay que dedicarle el ciento por ciento del tiempo para poder ejercerla”, indicó la residente de Cirugía.

Y completó: “El sistema normaliza esta situación, trabajamos en condiciones insalubres, pero para ellos es la manera de formarte. Si vos no podés aguantar todo lo que pasas en la residencia, no vas a estar capacitado para poder desempeñarte como médico una vez que la finalices”.