“Si no quieren PASO, dejen a Alberto ir por su reelección"

En medio de la interna que atraviesa el oficialismo en el tema de la suspensión de las elecciones internas de cara a 2023, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, pidió a sus compañeros de espacio que "si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir por su reelección".

"Si no quieren PASO, dejen a Alberto Fernández ir a su reelección sin problema. No lo interrumpan, no lo estorben", apuntó Fernández en un mensaje dirigido hacia un sector del kirchnerismo que impulsa la idea de eliminar las primarias.

Aníbal Fernández también se refirió a las declaraciones de Cristina Kirchner en su primer acto público desde el atentado que sufrió en septiembre, en el que expresó que hará “lo que tenga que hacer para que el pueblo recupere la alegría”.

La frase de la vicepresidenta fue interpretada por muchos como un adelanto de sus aspiraciones electorales mientras un sector del kirchnerismo impulsa su candidatura a la presidencia para el 2023. “No tengo claro que se vaya a presentar. Lo de ayer fue una insinuación”, reflexionó Aníbal Fernández al respecto.

En ese sentido, agregó: “¿Quién le va a negar una candidatura? Es uno de los cuadros políticos más importantes que tenemos”.