Cada uno con su tropa: la grieta opositora entre Rodríguez Larreta y Bullrich llegó a la Provincia

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich disputan una cinchada permanente por la candidatura presidencial del PRO, uno de los socios de Juntos por el Cambio. Miden fuerzas todo el tiempo. A veces en forma verbal, otras territorialmente. Ayer bajaron a la provincia de Buenos Aires. Ambos estuvieron en el norte del populoso Conurbano, en la Primera Sección Electoral. Una zona en la que los amarillos se sienten un poco más cómodos que en el sur, donde el peronismo suele fortalecerse. El objetivo, muy de destino interno: mostrar lo que cada uno tiene.

Cada vez que Larreta se cruza a la Provincia lo hace pegado cual estampilla al actual diputado Diego “El Colo” Santilli, el ganador - por poco- de la elección de medio término del año pasado. Es su candidato a la gobernación. Ayer fueron a Tres de Febrero, donde gobierna el intendente PRO Diego Valenzuela. El lema de la convocatoria, que también acercó a referentes territoriales que aspiran a manejar distritos del sur del Conurbano en los que hoy manda el PJ, fue “Prepararse para gobernar”. Es una obsesión del alcalde porteño en su faz de candidato: mostrarse como el más preparado para, eventualmente, hacerse cargo del gobierno nacional el año próximo. Por extensión, Santilli transita la misma lógica de mostrar equipos en clave provincial.

ACOMPAÑÓ LACUNZA

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, fue la cara más reconocida para brindar un panorama del dificil contexto económico nacional. Pero, detalle no menor, su presencia en el larretismo provincial también busca mandar un mensaje: Lacunza conoce el paño económico bonaerense porque fue titular de la cartera económica durante la gestión de María Eugenia Vidal. No es un recién llegado, digamos.

El evento fue en el Golf Club de San Martín de Villa Raffo. Además del imperativo de tener un plan de gobierno establecido antes de las próximas elecciones, sobrevoló como idea rectora el concepto de revisar los errores cometidos entre 2015 y 2019 cuando Juntos gobernó el país y la Provincia.

En los dos casos, el PRO fue la fuerza de esa alianza con mayor preponderancia en la gestión. No es un secreto que el larretismo le cuestiona al macrismo puro su propensión a una excesiva endogamia, un credo que Rodríguez Larreta dice que hay que flexibilizar de cara a lo que se viene.

Ese es uno de sus puntos de diferenciación con Bullrich, quien hasta ahora se muestra como una cultora del purismo identitario. La ex ministra de Seguridad también estuvo ayer en la Primera Sección electoral. En este caso, en el Yacht Club de Olivos, Vicente López. El partido donde es fuerte el ex intendente Jorge Macri, hoy aliado cercanisimo a Larreta como ministro del gobierno de la Capital Federal.

¿CANDIDATO A GOBERNADOR?

Aquí la charla económica la dio el diputado y economista Luciano Laspina. Y hubo un dato político no menor: la presencia, en rol preponderante, del senador provincial de Juntos Joaquín de la Torre, ex ministro de gobierno de Vidal en la Provincia.

Ex alcalde de San Miguel, De la Torre viene auto anotándose como precandidato a gobernador. Se supone que ahora lo será por el bullrichismo, donde la propia Patricia metió inicialmente en la carrera al alcalde de Capitan Sarmiento y ex titular de Vialidad nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, Javier Iguacel. Detalle: Iguacel es uno de los denunciantes en la causa por la que se está juzgando a Cristina Kirchner y en la que la fiscalia pidió 12 años de cárcel para ella.

Es improbable que De la Torre haya acordado con Bullrich sin la venia de Macri, con quien tiene una relación de mucha cercanía política. Es más: acaso el ex presidente, cada vez más enconado con Rodríguez Larreta y crítico intramuros de la figura de Santilli, lo haya mandado allí como para insuflarle volumen político al armado de la ex ministra. Por cuerda paralela, por cierto, el ex presidente también alienta para que compita contra Santilli por la candidatura amarilla a la gobernación al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y sobre todo a Cristian Ritondo, el ex ministro de Seguridad de la gestión Vidal.

Hace algunas semanas, Ritondo fue acusado por Elisa Carrió - sin más pruebas que sus palabrasde tener contubernios políticos con los peronistas Sergio Massa y Máximo Kirchner. La acusación también incluyó a un supuesto socio cambiemista de Ritondo en esa faena: el actual diputado Emilio Monzó, ex titular de la Cámara Baja. Con bajo perfil, Monzó trabaja en el armado de Bullrich, aunque también habña con actores de afuera de Juntos, y ha dicho que también tiene pretensiones provinciales.

Lo dicho: Rodríguez Larreta y Bullrich pujan por la postulación principal del PRO, que en principio debería luego enfrentarse con una candidato radical en las PASO. El enfrentamiento se profundizó en los dias anteriores y posteriores al atentado contra Cristina.

En especial, en lo relacionado al operativo de seguridad en el domicilio de la vice que llevó adelante la Policía porteña. Un almuerzo de la cúpula del PRO, hace un par de semanas, fue tal vez el pico más tenso: se dijeron de todo cara a cara. Después de eso, se firmó una suerte de paz verbal.