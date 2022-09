Kicillof entregó escrituras en Rojas y anunció un plan de 50 viviendas

Esta mañana el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo en el municipio de Rojas, donde entregó escrituras a 162 familias. El acto se realizó en el Teatro Italia y contó con la participación del ministro de Justicia y DDHH, Julio Alak; el intendente Román Bouvier, y diferentes funcionarios del ámbito provincial y municipal.

Las entregas de las 112 escrituras se realizaron a través de la Escribanía General del gobierno, en el marco de la Ley 10.830 y operatorias del instituto de la vivienda. Además, también se realizaron firmas, que es el paso previo para recibir el título de resguardo. Tras la entrega, Kicillof brindó una conferencia de prensa y, posteriormente, visitó una chacra experimental y entregó patrulleros al intendente.

La importancia de las escrituras

En la jornada, el Gobernador resaltó la importancia del acto porque constituye una reparación de un derecho. “Hace treinta años que muchos vecinos estaban esperando obtener la escritura. Quienes han pasado por esa situación saben lo que eso significa. En la provincia de Buenos Aires hay un grave problema de acceso a la vivienda, de tener la casa propia. Hay una parte importante de la ciudad que no puede acceder y eso se debe a varios factores. Parece extraño que no puedan obtener un terreno en una extensión tan grande como tiene la provincia”, consideró.

Además, Kicillof destacó que en Rojas se están haciendo 25 viviendas y otras 28 están en proceso de licitación, por medio de un programa provincial y adelantó: “Si conseguimos la tierra hay 50 viviendas más para Rojas, porque es una necesidad. Hacía mucho que no se hacía vivienda, siendo un problema el acceso a la tierra. Sobre esto hay mucho que decir, por eso decimos que este tipo de actos sirven para reparar”.

En la provincia bonaerense hay miles de familias que accedieron a la vivienda, pero que, a pesar del paso del tiempo, no hay accedido a la escritura. Esto para Kicillof es un problema, porque a las familias se les complica vender la propiedad. Por eso consideró que “es un derecho a medias”, porque “no se puede hacer uso completo de la casa, ni tampoco se puede conseguir un crédito para realizar mejoras”. Cabe destacar que, en pocos meses en Rojas, se entregaron 500 títulos de propiedad a través del programa “Mi escritura, mi casa”.

A su vez, el gobernador resaltó que, a pesar de la pandemia, la provincia siguió trabajando para darle solución a aquellas familias que esperaban el título de propiedad. “Una de las decisiones que tomamos con la Provincia fue, a pesar que a muchos la palabra no les gusta, y que todavía le ponen una connotación negativa, pero puedo decir que me llena de orgullo que nuestro gobierno esté lleno de trabajadores y trabajadoras militantes. Que militan en el sentito de llevar adelante un proyecto y una idea, más allá del sueldo”, aseguró.

La situación que vivió Cristina

Respecto al intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández, el Gobernador dijo que lo que peor que les puede pasar es que al adversario político se le niegue la cualidad de persona. “Los otros son malos, son feos, son chorros. Me parece que esos discursos de odio no sirven y son los que después llevan a actos de violencia. Por ese camino el gobierno de la provincia no quiere transitar. Nosotros vamos por el camino de la construcción colectiva y el desarrollo”, admitió y agregó: “Hay algunos que les molesta es que el Estado esté presente. En municipios como el de Rojas, donde no hay volumen para un hospital privado, en la educación lo mismo. Entonces, si no hay Estado, quién se va a ocupar en la gente. Ese discurso de odio que se lo guarden para los ricos y los poderosos”.