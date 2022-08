Récord de exportaciones por séptimo mes consecutivo para Buenos Aires

El ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, afirmó que “por séptimo mes consecutivo, la provincia de Buenos Aires batió récord de exportaciones”, y detalló que en junio crecieron 24,7% y totalizaron US$ 2.996 millones.

En diversos tuits, tanto el funcionario como la cuenta oficial del gobierno bonaerense especificaron que “los rubros que impulsaron el crecimiento fueron: manufacturas de origen industrial, que totalizó ventas por US$ 1.077 millones; manufacturas de origen agropecuario por US$ 1.009 millones; productos primarios por US$ 618 millones y combustibles y energía por US$ 292 millones.

Además, señalaron que “las exportaciones provinciales en junio representaron el 35,5% del valor de las ventas externas del país, con un 49,3% de participación de Manufacturas de origen industrial”.

Desde el Poder Ejecutivo se indicó que “las exportaciones acumuladas a junio registraron un crecimiento de 33,3% respecto de 2021, alcanzando los US$ 16.734 millones”, y se añadió que “las cantidades vendidas entre enero y junio superaron en +16,3% los volúmenes de 2020 (el segundo valor más alto de la serie)”.

Así, la principal zona de destino de las exportaciones fue el Mercosur que alcanzó los US$ 840 millones (28% del total y un aumento interanual de 21,5%) y las ventas a Brasil registraron un aumento de 22,2% respecto de junio de 2021, con un total de US$ 684 millones.

Como segundo destino se posicionó la Unión Europea, con un 8,9% de participación en las exportaciones totales.

“En lo que va del año, la provincia de Buenos Aires aportó el 37,7% de las exportaciones del país y el 47,7% de las manufacturas industriales exportadas”, aseveró López y concluyó: “El dinamismo de la provincia es indispensable para la generación de divisas tan relevante en nuestra coyuntura”.