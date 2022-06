Tamarit recibió al líder de la UCR de 9 de Julio

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, recibió ayer al líder del radicalismo de 9 de Julio, "Nacho" Palacios, para analizar la posibilidad de extender las actividades académicas al distrito, en el marco del programa de territorialización de la casa de estudios.

"Dialogamos también sobre la importancia de emprender acciones conjuntas para articular la educación de calidad con el desarrollo socioeconómico-productivo en la región", señaló Tamarit, quien estuvo acompañado en la reunión por la secretaria académica de la universidad, Pilar Traverso.

Palacios, por su parte, llegó acompañado por el ex concejal Diego Spinetta, ex secretario de Hacienda del municipio, durante la gestión del ex intendente Walter Roberto Battistella.

"Venimos trabajando en la agenda del desarrollo de 9 de Julio y la educación ocupa un rol central en este debate", destacó Palacios, concejal del bloque UCR-Juntos.