Kicillof destacó el asfaltado de la “Ruta del Cereal”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó, ayer, en Daireaux, el acto por el comienzo de la obra de pavimentación "La Ruta del Cereal" y afirmó que su administración gobierna "con hechos, no con palabras, ni promesas".

"Hicimos una campaña sin promesas. Fue una decisión controvertida. Quienes diseñan campañas nos decían que anunciáramos las rutas en aquellos lugares en donde la gente las pedía, pero veníamos de una época que prometían revolución de la alegría y pagar menos impuestos. Entonces, yo interpreté que la sociedad no quería promesas, marketing, publicidad, ni asesores centroamericanos, sino que pensáramos un modelo económico", dijo el mandatario.

Sostuvo que, entonces, en aquel momento prefirió "no hablar de obras, sino de prioridades" y se mostró orgulloso por "estar viendo las máquinas, el obrador y saber que la ruta avanza". "Gobernamos con hechos, no con palabras, ni promesas. También hay 76 escuelas ya inauguradas, no son promesas", insistió.

La obra

La obra comprende un corredor rural que conecta la ruta provincial 86 y la nacional 33, y que atraviesa un área de unas 650.000 hectáreas en los partidos de Daireaux, Trenque Lauquen, Guaminí, Tres Lomas y Pehuajó.

Son tierras en donde se producen soja, maíz, trigo y girasol, y por las que circulan más de un cuarto de millón de cabezas de ganado por año. Además, hay una fuerte actividad tambera que ronda los 40 establecimientos, por lo cual esta zona se destaca por su productividad.

Durante más de 40 años hubo una intensa movilización de asambleas de vecinos y productores de los distritos que atraviesan la ruta para solicitar a la provincia las obras para esa carretera, que constituye una vía estratégica para la producción agrícola y ganadera ya que por allí se transportan granos, carnes y leche, además de los habitantes de los municipios que circulan diariamente.

