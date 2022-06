Gremios docentes se reunirán el lunes con Educación por las escuelas sin gas

La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Liliana Olivera, confirmó ayer que dirigentes de esa entidad gremial tendrán el lunes un encuentro con las autoridades provinciales para tratar la problemática de las escuelas que tienen dificultades con la provisión de gas ante la proximidad del invierno.

"Hemos enviado una nota al ministro (Alberto Sileoni) solicitándole una reunión para tratar el tema del gas en las escuelas. Lo que le solicitamos es tener acceso a la información de los programas destinados a las obras de mantenimiento de los sistemas de calefacción", señaló Olivera en declaraciones a Radio Provincia.

Y en ese sentido, agregó: "Queremos tomar conocimiento además de los recursos que fueron transferidos a los Consejos Escolares y municipios para la realización de esas obras". La referente de FEB precisó que los gremios cuentan con un relevamiento propio de toda la provincia en los establecimientos educativos y que quieren saber "si eso concuerda con lo que tiene la gestión".

La tragedia de Moreno

"Nuestro relevamiento nos dice que hay problemas que se pueden resolver a la brevedad y otros que no. Hay cosas que pueden encararse en un mediano plazo y eso nos preocupa. No tenemos que perder de vista que el 2 de agosto de 2018 (durante el gobierno de María Eugenia Vidal) perdimos a dos compañeros por una desidia de las autoridades", subrayó la dirigente en referencia a la explosión por un escape de gas que causó la muerte de dos trabajadores de la educación en un colegio de la localidad de Moreno.

Olivera recordó que días antes se habían "presentado unas carpetas con un relevamiento", y aseguró que, si esa documentación "se hubiera revisado, la tragedia se habría evitado".

Según la dirigente, el relevamiento del gremio indica que un 20% de las escuelas bonaerenses con problemas de gas a largo plazo y que lo que buscan es "saber si coincide con lo que tiene la gestión". "Estamos ayudando a que se preocupen y se ocupen. El problema no es de este gobierno (el de Axel Kicillof). Viene de muchos años, todos los años estamos haciendo hincapié en esto".

Ayer, el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, aseguró que la cartera está trabajando para resolver el problema de gas que existe en determinadas escuelas y precisó que se realizaron 1.500 obras desde que se asumió Kicillof. "Hay un problema importante de gas en las escuelas en el que estamos trabajando. Ojalá sea el último año con estas dificultades", apuntó el funcionario.

La situación en Junín

Francina Sierra, subsecretaria de Comunicación de Suteba Provincia y titular del gremio en Junín, afirmó a Democracia: “En Junín estamos teniendo problemas con la calefacción, que no los esperábamos, porque venimos de dos inviernos en los cuales no estuvimos en la escuela por la pandemia, más estos meses que deberían haber sido de previsiones, nos encontramos con que algunas escuelas no tuvieron el mantenimiento necesario. En Junín hay escuelas con calderas y todos los años tenemos el mismo problema, por eso decimos que es falta de previsión por parte del Consejo Escolar”.

Y agregó: “En marzo de este año el Gobierno bonaerense giró 2,5 millones de pesos a Junín específicamente para el mantenimiento del gas y las reconexiones, por lo que sí estuvo el financiamiento. Hoy, en las escuelas que no cuentan con calefacción hay algún mecanismo alternativo de calefacción, como caloventores, hongos con garrafa, garrafa con pantalla, que no están permitidos porque no son seguros”.

“Hoy (por ayer) la Escuela Comercial tuvo que reducir su jornada horaria en el turno mañana, porque no tenía solucionada la calefacción, ahora se solucionó, pero no son soluciones de fondo. Tenemos una normativa que es bien clara, si en la escuela no hay calefacción y hay una temperatura inferior a los diez grados, hay que suspender las clases, por la ventilación cruzada”, dijo.

La Provincia destaca la inversión

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires informó AYER que la actual gestión invirtió más de 2 mil millones de pesos en la recuperación y mejora de las instalaciones de gas para calefacción y cocina de los establecimientos escolares bonaerenses.

Un informe de la Dirección General de Cultura y Educación indicó que la administración liderada por Axel Kicillof realizó 1.552 intervenciones en escuelas, de las cuales 888 ya se finalizaron y 664 se encuentran en ejecución, para recuperar o mejorar las instalaciones de gas para calefacción y cocina por un monto total de $2.131 millones en términos nominales.

Al inicio de la gestión “no se contaba con información exhaustiva sobre la situación de la infraestructura escolar, materia en la que además prácticamente se había abandonado la inversión”, informaron desde la cartera.

Ante este escenario, en 2020, pese a la pandemia y las restricciones, se realizaron 132 intervenciones por 105 millones de pesos y en 2021 se concretó un censo de infraestructura.

Dicho relevamiento arrojó que 1.967 establecimientos de nivel inicial, primario, secundario y de especial (niveles obligatorios) tenían problemas estructurales de gas, cifra que equivalen al 18,1% del total de los 10.866 edificios.

El informe indicó que de estas escuelas, 1.220 tenían el suministro cortado o funcionando parcialmente, mientras que 747 presentaban situaciones de riesgo; y sumando todos los niveles y modalidades había un total de 2.500 escuelas con problemas estructurales.

________________________________

