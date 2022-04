San Nicolás sin recolección de residuos por un fuerte conflicto con Camioneros

La ciudad de San Nicolás se mantenía hoy bloqueada desde hacía 48 horas, sin recolección de residuos, por la protesta que mantiene el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano, tras la detención de dos dirigentes de la seccional local acusados de extorsión contra una empresa.

El bloqueo consistía en impedir el ingreso y el egreso de camiones, por lo que el intendente local, Manuel Passaglia, consideró que la ciudad es "rehén de los Moyano", mientras que denunciaban problemas en el abastecimiento y en la recolección de residuos.

“San Nicolás continúa rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que ante la decisión de la justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FdT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigir a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, señaló el jefe comunal a través de su cuenta de Twitter.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar”, añadió el intendente.

Por la noche de este domingo, Passaglia anunció que iba a salir a partir de este lunes a las 9 a cumplir con personal municipal con el servicio de recolección de residuos, mientras que también señaló, en declaraciones al canal TN, que "de persistir esta situación" esa actividad iba a pasar a la comuna.

Los detenidos por la presunta extorsión son el titular de la seccional San Nicolás de Camioneros y concejal del Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro, y Fernando Espíndola. El viernes pasado, ambos gremialistas se entregaron a la justicia luego de la orden de detención sobre ellos dictada por la jueza nicoleña María Eugenia Maiztegui.

Cabaleyro y Espíndola habían sido denunciados por la empresa distribuidora de alimentos Rey, con sede en San Pedro, en febrero pasado por supuesta extorsión, tras un conflicto que derivó en un bloqueo.

La posición del intendente Passaglia fue respaldado por dirigentes de la oposición. "Esto es absolutamente inaceptable. Los fallos de la Justicia hay que respetarlos, la Argentina del apriete y la extorsión se tiene que terminar. Quiero mandar todo mi apoyo a @manupassaglia y a todos los nicoleños", expresó en su cuenta de Twitter el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En el mismo sentido, sostuvo: "Como resultado de eso, hoy la ciudad está al borde del desabastecimiento y con graves problemas de higiene por la falta de recolección de residuos".