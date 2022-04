Dirigentes de Junín y la Región opinan del posible desdoblamiento en Provincia

Los convulsionados tiempos políticos que atraviesa el país, y en especial la provincia de Buenos Aires y el conurbano -donde se libra en cada comicio la “madre de todas las batallas” por los votos-, con una inflación desbordante y una fractura al interior de la alianza gobernante que insufle los peores presagios, adelantan el almanaque. Y en ese contexto, el desdoblamiento de la elección provincial de la nacional tomó fuerza esta semana y ya genera debates, lecturas y especulaciones.

Democracia consultó a intendentes, legisladores y dirigentes de Junín y la región para conocer sus puntos de vista sobre un tema que puede inclinar el resultado del comicio para un lado u otro.

En este sentido, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, afirmó en diálogo con Democracia: “El desdoblamiento de las elecciones en la Provincia es una herramienta que está permitida y es facultad del Gobernador, en función de las leyes vigentes. Por lo cual puede proponerlo y determinarlo. En lo particular creo que algo tan importante no puede ser utilizado de acuerdo a la conveniencia política, tiene que ser una decisión consensuada pensando en lo que sea mejor para los bonaerenses”.

Víctor Aiola, intendente de Chacabuco (UCR).



Su par de Chacabuco, el radical Víctor Aiola, afirmó a Democracia: “Creo que la Provincia debe tener su propia identidad y tomar sus propias decisiones, así que en ese sentido estaría de acuerdo con el desdoblamiento, pero no tengo una posición tomada”.

Érica Revilla, senadora provincial (UCR).

“Quienes pasamos por la gestión, cuando fuimos intendentes, trabajamos en la autonomía, en que cada municipio, cada provincia, tenga su propia carta orgánica y su propia reglamentación, porque a la Provincia le falta identidad. Pero el desdoblamiento no es algo que se tiene que hacer con fines electorales, de acuerdo a las conveniencias, tiene que ser algo pensado, estudiado, con las reglamentaciones correspondientes”, afirmó a este diario la senadora por la Cuarta Sección Electoral y vicepresidenta del radicalismo bonaerense, Érica Revilla.

Pablo Petraglia, concejal de Junín (FR).

El concejal del Frente Renovador de Junín Pablo Petraglia afirmó a este diario que “la cuestión del desdoblamiento no puede ser una táctica de oportunismo político”. Y amplió: “Soy un ferviente autonomista y eso incluye que las elecciones locales deben estar escindidas de las nacionales. Así fue en toda la historia política argentina, hasta la década del 50, cuando empezaron a unificarse”

“De hecho, hay constituciones provinciales y cartas orgánicas municipales que prohíben expresamente que las elecciones locales sean al mismo tiempo que las elecciones nacionales”, mencionó.

Juan Pablo Itoiz, concejal de Junín (UCR).

“El argumento de la economía en los gastos y el costo de varios comicios frente a realizar todo en un solo día, no creo que sea una razón atendible. La democracia, la pluralidad y el federalismo tienen un costo, sino planteemos otro tipo de discusión, o qué creemos que se está discutiendo como trasfondo”, advirtió el edil meonista.

El edil por el radicalismo Juan Pablo Itoiz afirmó a Democracia: “El sistema político está estructurado en base a generar posibilidades de participación y oportunidades de acceso a los cargos en disputa. Una reforma del sistema, que es lo que implicaría el desdoblamiento de las elecciones provinciales, requiere ser meditada, ya que hay un par de cuestiones a considerar. Primero, el aspecto formal. No está claro si puede ser mediante una ley o es factible realizarlo por decreto. Lo que puede derivar en una judicialización del tema, que lo que traería es mayor confusión y sembraría dudas sobre la legalidad de los procedimientos”.

Y prosiguió: “Segundo, el sistema electoral tiene una función institucional relevante, ya que determina las formas en las que se expresa la voluntad de los ciudadanos; y cómo esa voluntad se expresa en la distribución de las fuerzas electorales y en los cargos ejecutivos y legislativos que se ponen en juego en cada elección. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones guiadas por la especulación política o electoral, debido a que los efectos políticos que resulten de estas modificaciones pueden afectar las relaciones y el funcionamiento del sistema político”.

“Una reforma en este sentido debe ser encarada de manera transparente, despejada de suspicacias, y desde mi punto de vista, también debería incluir la discusión sobre un proyecto respecto a qué provincia queremos”, dijo.

Rodrigo Esponda, concejal de Junín (CC).



Rodrigo Esponda, concejal de la Coalición Cívica de Junín, afirmó: “Es una irresponsabilidad que el gobernador Axel Kicillof, Máximo Kirchner, estén pensando en una estrategia electoral en un momento tan crítico de la Argentina, económico, social, político, que se estén pasándose facturas entre ellos y que estén viendo qué les conviene electoralmente. Me gustaría que el Gobernador, los legisladores y el presidente estén hablando de cómo solucionar los problemas que tenemos. Los votos los van a sacar si cumplen con la gente, hoy no están cumpliendo, y la gente se da cuenta que le mintieron, que la están usando, y que solo están pensando en cómo se aseguran sus lugares para 2023. Es una irresponsabilidad enorme las declaraciones que están haciendo y las actitudes que están tomando”.

Lautaro Mazzutti, concejal (PJ).

Lautaro Mazzutti, concejal por Peronismo Juninense, afirmó: “Si la dirigencia política se ocupa en estos momentos de pensar en desdoblar o no las elecciones, o en algún tipo de estrategia electoral, estaremos confirmando el divorcio de la política con los verdaderos intereses de la gente. No lo podemos permitir. En ninguna actividad, recorrido o contacto con los vecinos y vecinas nos hablan de las elecciones del año que viene”. Y añadió: “Los que tenemos responsabilidades, en todos los niveles, no podemos pensar en otra cosa que no sea la de hacer los aportes necesarios, cada uno desde nuestro lugar, para solucionar los verdaderos problemas que tiene la gente”.

La experiencia de Vidal

El jefe comunal juninense afirmó que en la decisión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, de no desdoblar las elecciones, “se aplicó un mismo concepto y no se utilizó la conveniencia política”.

“Seguramente Vidal hubiese tenido muchas más chances si se hubiesen desdoblado los comicios, fue una decisión que se evaluó en su momento, pero que finalmente no se tomó”, afirmó Aiola. Y agregó: “Más que un error político, quizás fue más la pérdida de una oportunidad, porque las cosas hay que evaluarlas en el momento. Pienso que se hizo lo que se tenía que hacer en ese momento”.

“Con el diario de lunes es fácil hacer análisis, posiblemente (Vidal) hubiera tenido más posibilidades, pero eso no significa que hubiera ganado. Había condiciones políticas, sociales y económicas que condicionaban su éxito, pero creo que podría haber competido en una mejor situación”, consideró Itoiz.

Y agregó: “En un análisis estrictamente electoralista podría decir que fue un error, pero reitero, los cambios en los sistemas políticos y sobre todo en las reglas electorales no pueden ser manipulados según la conveniencia de los gobernantes de turno. Deben ser pensados, analizados y realizados en virtud de mejorar el funcionamiento del sistema político y no en virtud de obtener una ventaja o un redito político”.

“Hay en todo sistema político democrático funciones que garantizan la legitimidad y la legalidad de los procesos electorales, que reflejan la voluntad de los ciudadanos, que garantizan los procedimientos para la representación política y que motivan la participación ciudadana a través del respeto por los valores democráticos; y esas funciones deben siempre ser preservadas”, remarcó.

