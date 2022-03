Kicillof destacó el inicio de la campaña de vacunación contra la gripe

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, señaló ayer que ante el comienzo de los primeros fríos "es fundamental que los grupos de riesgo estén vacunados contra la gripe" y destacó que la campaña en el territorio bonaerense "será en etapas y se comenzará por el personal de salud".

A través de su cuenta oficial de Twitter el mandatario provincial remarcó que los grupos prioritarios serán "el personal de salud, las embarazadas, los niños de 6 a 24 meses, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personas gestantes en cualquier trimestre de la gestación y mayores de 65 años".

La primera etapa se inició el viernes para el personal de salud y se puede concurrir al vacunatorio más cercano y sin necesidad de llevar orden médica.

El listado de hospitales y vacunatorios se encuentra en la página https://gba.gob.ar/vacunacion/.

Además desde el Ministerio de Salud se aclaró que las vacunas contra la gripe y la covid son compatibles y se pueden aplicar sin intervalos entre sí.

Campaña

La campaña de vacunación antigripal se realizó en simultáneo con el Ministerio de Salud nacional, y en el territorio bonaerense contó con una primera tanda de 408 mil dosis.

El lanzamiento de la campaña estuvo encabezada por el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y se realizó en el hospital zonal Dr. Noel Sbarra de La Plata, junto con la viceministra de Salud, Alexia Navarro; la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización, Leticia Ceriani; el director de Niñez y Adolescencia, Federico Paruelo y la directora del nosocomio, Liliana Fishkel.

Según se precisó en un comunicado de la cartera sanitaria, la vacunación se realizará por etapas, comenzando por personal de salud, y luego, se extenderá a los demás grupos priorizados: personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, niñas y niños de 6 a 24 meses, gestantes en cualquier trimestre, puérperas y personas mayores de 65 años.

Este año, a diferencia de los anteriores, la acción debió adelantarse con motivo de la precipitación de los casos de influenza, dado que habitualmente el incremento de contagios comienza a fines de otoño y durante el invierno, pero en esta ocasión los casos comenzaron a propagarse antes, especialmente en niños.

"Nosotros solemos vacunar antes de que comience la circulación del virus en el país, este año empezó a circular un poco antes", señaló Kreplak y explicó que se trata de "la misma gripe de siempre, con una variante distinta que no está contemplada en las vacunas anteriores, así que hay que vacunarse".

A su vez, aclaró que "la vacuna no es para todas y todos" y expresó que "una persona sana y de entre 2 y 64 años, no tiene indicación de vacunarse".

Además, recordaron que para las personas que presentan factores de riesgo no se requerirá de prescripción médica para solicitar su aplicación; se solicitará en su reemplazo, la presentación por parte del ciudadano de cualquier documentación que certifique la existencia de enfermedades preexistentes.

La campaña de vacunación antigripal tiene por objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la infección por el virus influenza en la población de riesgo, por lo que la meta de las autoridades sanitarias es lograr coberturas mayores o iguales al 95% en cada grupo de la población en riesgo.