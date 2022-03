Estatales piden que los llamen a paritarias

Los gremios estatales bonaerenses salieron a reclamar que la Provincia los vuelva a convocar en forma “urgente” a paritarias, tras un primer encuentro formal y algunos informales en lo que no llegaron a un acuerdo en torno de la pauta salarial para este año.

Tras el cierre con los docentes que lograron un incremento del 41,8 por ciento para el tramo marzo-septiembre, el gobierno de Axel Kicillof no volvió a llamar a los estatales, que ayer se pronunciaron por partida triple.

Por un lado, los sindicatos enrolados en la Fegeppba expresaron su “enorme preocupación frente al retraso en la convocatoria a paritaria general que contemple una propuesta concreta de incremento salarial”. Y añadieron: “Ya hemos participado de dos paritarias generales en las cuales los gremios pusimos de manifiesto las necesidades tanto generales, como también en algunos casos particulares, y en ninguno de estos encuentros se pudo abordar la cuestión salarial en forma concreta”.

Con la firma de los dirigentes Julio Castro y Miguel Zubieta, Fegeppba habló de la “angustia y preocupación que nuestros afiliados nos transmiten diariamente respecto al retraso salarial que, sumado a los índices de inflación conocidos por todos, mellan semana a semana los salarios de las y los trabajadores que representamos”.

“Estamos esperando el llamado, que se está dilatando y no entendemos la razón. Es necesaria una convocatoria urgente”, dijo por su parte el secretario gremial de UPCN, Diego Rétola.

En tanto, también se pronunció ATE Provincia. Además de pedir la convocatoria, planteó que el piso porcentual del aumento “debe ser el del sector docente, teniendo especial atención aquellos sectores de trabajadores y trabajadoras más urgidos en la recomposición salarial como son, entre otros, los auxiliares de la educación y los trabajadores de la salud, sin desestimar ningún otro sector”.

El incremento salarial a los maestros llegó al 41,8 por ciento en tres tramos y llevó el salario inicial del cargo testigo del maestro de grado sin antigüedad de 55.110,7 pesos a 65.006,3 pesos en marzo, 71.070,3 pesos en julio y 78.549,3 pesos en septiembre.

Según trascendió en diversas fuentes con acceso a la negociación con los estatales, una primera oferta realizada de manera informal llegaba a un 35 por ciento en tres cuotas, pero fue rechazada por los sindicatos. Luego, la negociación no avanzó y ahora, los gremios estatales volvieron a insistir con la convocatoria.