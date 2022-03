Escuelas en alerta: vuelve el descontrol mañanero por el “Último Primer Día”

Se acerca el comienzo de clases del ciclo lectivo 2022, pautado para este miércoles 2 de marzo y como la intención es que los alumnos de todos los cursos comiencen el mismo día para no perder jornadas de clases en la provincia de Buenos Aires, es altamente probable que se lleven a cabo los festejos del Último Primer Día (UPD), un ritual de los próximos egresados de la escuela secundaria, que se ha consolidado en la Ciudad, y que ha generado más de un inconveniente. Buscan desalentar el consumo de alcohol. Incluso, desde la propia cartera educativa bonaerense se elaboró un documento que fue girado a todas las escuelas de enseñanza Media para que adopten las medidas que eviten inconvenientes a la comunidad educativa. Incluso, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires se lanzó una campaña en redes sociales para evitar problemas con el consumo de alcohol que pueden generar accidentes de tránsito y diversos inconvenientes en la comunidad educativa. Se sugiere a las autoridades no adoptar sólo medidas restrictivas o prohibitivas. Según pudo saber este diario, en el área de Educación Secundaria de la Dirección de Educación elaboraron un documento que fue girado internamente a las autoridades de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. En el mismo se advierte que en ciertas ocasiones las modalidades de festejos del UPD pueden poner en riesgo la salud integral de las y los estudiantes o de la comunidad (consumo problemático de sustancias, siniestros viales) o pueden provocar situaciones de conflictos escolares y de convivencia escolar, por cual es “necesario tomar algunas previsiones”, recomiendan. El festejo surgió hace varios años por afuera de la institucionalidad, y en La Plata, rápidamente, tomó tal fuerza que quedó como una fecha más del calendario escolar para quienes van a cursar el último año de los estudios secundarios. Bailes, bombas de estruendo, disfraces, espuma, música, corte de tránsito y mucha algarabía acompaña cada ritual que se realiza en los colegios, con semanas, a veces meses, de anticipación en la organización por parte de los propios estudiantes. Desde la cartera educativa se pide a las escuelas públicas y colegios privados que tomen en cuenta un puñado de premisas: todos los estudiantes deben ingresar y ser recibidos y bienvenidos -hubo casos en los que no permitieron el ingreso al detectar que hubo casos de consumo excesivo de alcohol-; se debe garantizar el cuidado y la salud integral de los y las estudiantes; regular los festejos a través de los acuerdos institucionales, incluyendo y responsabilizando a toda la comunidad educativa; tomar en cuenta que la situación sanitaria extraordinaria de los dos últimos años pudo haber alterado las rutinas escolares y haber relegado los acuerdos institucionales de convivencia, por lo tanto se pidió revisarlos y reforzarlos; respetar las medidas sanitarias de prevención del covid. Ante la posibilidad de que este mismo miércoles se realicen los festejos del UPD, se hace imposible, en principio, abordar uno de los puntos que sugieren desde la cartera educativa: realizar talleres previos o encuentros previos para abordar el UPD y las previsiones que se pueden adoptar. Algunos colegios que tienen buena comunicación interna pudieron generar reuniones virtuales con los alumnos y padres para tratar este tema. Además sugieren recibir a los estudiantes que egresan con rituales que incluyan a las familias, murales, videos, collages con fotografías y recuerdos del paso de los estudiantes por el colegio con trabajos prácticos, viajes que hayan realizado y momentos compartidos. También sugieren recibirlos con desayunos, meriendas comunitarias, bandas de música, canciones y otras propuestas artísticas y recreativas. En tanto, desde la Defensoría del Pueblo Adjunta de la provincia de Buenos resaltan: “hacemos especial hincapié en desmitificar la idea de que consumir alcohol es igual a diversión. A su vez, remarcamos que todo consumo de alcohol por parte de menores de 18 años es de riesgo. No existe un nivel ´saludable´ o ´tolerable’ porque el cuerpo está en crecimiento y resulta más vulnerable. Además, la desinhibición ligada al alcohol lleva al relajamiento en el cumplimiento de las medidas sanitarias”. También advierten desde distintos sectores que se debe controlar y evitar la realización de fiestas clandestinas que pueden terminar en situaciones no deseadas. Ante esa situación, desde la Defensoría provincial piden alojar y contener a los alumnos, no dejarlos solos y proponer desde los colegios cuidados compartidos. Ante el menor grado de restricciones que rigen con respecto al año pasado, cuando la pandemia de covid estaba en niveles diferentes a los actuales, también se apela a que en los hogares se intensifique el diálogo para prevenir situaciones que pueden terminar con serias o graves complicaciones.